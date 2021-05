Werkgroep Siepelveen heeft een eigen wapen tegen de Amerikaanse vogelkers

"Wij hebben het doel om dit gebied open te houden", stelt Jan Steenmijer van de werkgroep, actief in het gebied tussen Zeegse en Schipborg. "Zorgen dat de zandverstuiving in het heidegebied geen bos wordt. Daar zijn we al 11 jaar mee bezig."

Probleemplant

De Amerikaanse vogelkers is een steeds groter wordend probleem. De plant is inmiddels bestempeld als 'invasieve exoot'. Ook in Siepelveen hebben ze er last van. "Het eerste seizoen, elf jaar geleden, hebben we veel vogelkers afgezaagd en afgeknipt. Die plant kan daar heel goed tegen", zegt Steenmijer.

Het maakt het verwijderen lastiger en daarom bedacht hij een oplossing. "We moesten een manier verzinnen om de plant met wortel en al eruit te krijgen. Daarvoor heb ik allerlei dingetjes bedacht die in de handel waren. Later heb ik de vogelkerstrekker ontworpen."

Zagen helpt niet

Het is belangrijk om de vogelkers met wortel en al te verwijderen, want tegen zagen kan die dus goed. "Ik hoor verhalen van mensen die al twintig jaar bezig zijn om hem weg te zagen. Ieder jaar komt hij weer terug."

Ondanks het speciale wapen beseft Steenmijer dat de strijd tegen de vogelkers onbegonnen werk is. "Het gebied is wel opener geworden, maar dit gaan we natuurlijk nooit winnen."