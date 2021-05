Meerdere doden bij zwaar ongeluk op de N34 bij Borger

In totaal zijn er negen personen betrokken bij het ongeluk, de politie komt later met meer informatie over de slachtoffers. In ieder geval twee auto's zijn bij de botsing gekanteld in de berm beland. De omgeving ligt bezaaid met brokstukken.

Hulpdiensten zijn massaal naar de plek van het ongeluk gekomen. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie zijn aanwezig. Ook de traumahelikopter is inmiddels geland. De politie roept op om de hulpdiensten de ruimte te geven. De N34 is afgesloten in beide richtingen.