Bijzondere deal leidt tot een volgebouwd bedrijventerrein in Schoonoord

Op een tafeltje midden op de Maatschappijweg, tussen de lege kavels in, werd in 2017 het verkoopcontract van 2,7 hectare aan industriegebied ondertekend. Hedy Smit-Wigchers van het familiebedrijf in transport en toenmalig wethouder Jan Zwiers zetten hun krabbel onder de bijzondere overeenkomst.

Van weiland naar vijf loodsen

De gemeente kreeg het niet voor elkaar om de grond van de hand te doen en de firma Wigchers, dat zelf al een groot deel van de Maatschappijweg bestreek, bood zich aan en blies leven in het weiland aan de doodlopende weg. Onlangs is de bouw van vijf loodsen afgerond en zijn drie van die hallen beschikbaar voor verhuur.

Wigchers koopt niet elke dag een industriegebied, maar is niet onbekend met een project als dit: "We hebben in Emmen, Gieten en Hoogeveen ook dingen gerealiseerd", vertelt Hedy Smit-Wigchers. "Dit is vooral investeren. We merken dat de vraag naar duurzame bedrijfsruimtes nog steeds groot is. Vergeleken met de grondprijzen elders in het land kan dit een aantrekkelijke optie zijn."

De coronacrisis heeft geen effect gehad op de bouw, maar Smit-Wigchers verwacht wel dat het potentiële huurders beïnvloedt: "Ik denk dat bedrijven er meer voor kiezen om dichter bij huis te produceren. Dan is dit een mooie locatie daarvoor, of voor de opslag."

Terugblik

Samen met de toenmalige én huidige wethouder, respectievelijk Jan Zwiers en Steven Stegen, blikt het bedrijf terug op de deal destijds. "Het is zo gegaan zoals we gehoopt hadden", zegt Zwiers. "We hebben de kracht van de samenleving ingezet en die ontdekken we misschien nog niet altijd. Dit is een goeie zet geweest."

Zijn opvolger Steven Stegen was er in 2017 ook bij, al dan niet toevallig in een andere hoedanigheid: die van verslaggever. "Omdat het zo'n bijzondere constructie was, vond ik het leuk om er aandacht aan te besteden."

In het interview destijds met Zwiers van haalde Stegen aan dat het de gemeente dus niet was gelukt om de kavels zelf af te zetten. Daarover zegt de wethouder Stegen nu: "Het is soms ook goed om bepaalde dingen aan de markt over te laten. Het is ontzettend mooi om te zien dat dat hier is gelukt."

