Burgemeester Seton over dodelijk ongeluk N34: 'Iedereen schrikt hiervan'

"Iedereen schrikt hiervan. Het is een plek waar iedereen langskomt. Je zou maar op een rustige zondagavond rijden en dan gebeurt er dit." Burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn is geschrokken van het fatale auto-ongeluk van gisteravond bij Borger. "Dit heeft impact. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en de zorgen gaan uit naar de mensen die in het ziekenhuis liggen."

Seton ging gisteravond zelf naar de plek van het ongeluk, waarbij vier slachtoffers om het leven kwamen en vijf gewond raakten, om zich te laten bijpraten door onder meer de brandweer. "Het was een ravage. Er waren overal brokstukken en auto's lagen op hun kant. Een zeer heftig ongeluk, ook voor de hulpverleners zelf. Iedereen is benieuwd hoe dit kon gebeuren."

Geruchten talud

Na botsing met in totaal zes auto's werd gesuggereerd dat één van de betrokken auto's van het talud op de N34 zou zijn gereden. Daar wil de burgemeester niet veel over kwijt. "Er gaan veel verhalen rond, maar de politie heeft de zaak nu in onderzoek. Dat wachten we af."

Discussie N34

Dat de discussie over de veiligheid van de N34 opnieuw oplaait, noemt Seton 'begrijpelijk'. "Dat gebeurt bij ons natuurlijk ook. Maar we moeten eerst precies weten wat er gebeurd is voordat we conclusies kunnen trekken over wat er met de weg moet gebeuren. Eerst het onderzoek, dan het gesprek."

