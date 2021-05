Assen begint met verwijderen glasplaten DNK

Het gaat om sierplaten; niet om de ramen. Assen verwacht ongeveer drie dagen nodig te hebben voor de werkzaamheden. Vanwege het afzetten van straten in de omgeving zijn de woningen tijdelijk minder goed bereikbaar.

Of de gemeente de kosten gaat verhalen op bouwer BAM, is nog onduidelijk. "Wij hebben contact gezocht met de BAM en wachten hun reactie af", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Probleemgebouw

Het is al de zoveelste keer dat er problemen zijn met het gebouw. In 2013 kwam een deel van het plafond van de bibliotheek naar beneden. In 2014 werden ondeugdelijke theatervloeren vervangen. In 2015 stortte een deel van het systeemplafond in de parkeergarage naar beneden waardoor dertig auto's de garage niet konden verlaten. En in 2020 was er sprake van lekkage aan het dak.

Bouwbedrijf BAM realiseerde DNK in 2012. Het bedrijf is om een reactie gevraagd, maar die was nog niet binnen toen dit bericht werd gepubliceerd.

Bekijk hieronder de beelden van de glasplaten van DNK die verwijderd worden. Hanneke Bruggeman, directeur van DNK, legt uit waarom de platen verwijderd worden.

