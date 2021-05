Assen stelt aannemer aansprakelijk voor kosten verwijdering glasplaten DNK

Vanochtend zijn de werkzaamheden van start gegaan en de verwachting is dat die ongeveer drie dagen in beslag nemen. De glazen panelen worden weggehaald uit voorzorg dat ze niet naar beneden vallen bij harde windstoten of een storm. Op 13 maart gebeurde dit al bij de achtergevel van het pand.

Gevel snel veiliggesteld

Bouwbedrijf BAM realiseerde het gebouw in 2012. In een schriftelijke reactie meldt het bedrijf na de eerste melding door de gemeente Assen op 13 maart meteen te zijn gestart met een inspectie van de gevel. "De gevel is toen veiliggesteld", zegt een woordvoerder.

Daarna is BAM een uitgebreid onderzoek gestart. "Alle 500 platen zijn nauwkeurig onderzocht om een passende oplossing te bieden aan de gemeente. Lopende het onderzoek kunnen wij nog geen mededelingen doen over oorzaak of gevolg. BAM zal in goed overleg met de gemeente Assen bijdragen aan een oplossing", zo schrijft het bedrijf.

"Dat is de visie van de BAM. Wij wachten nog op een reactie", zegt een woordvoerder van de gemeente Assen.

Probleemgebouw

Het is al de zoveelste keer dat er problemen zijn met het gebouw. In 2013 kwam een deel van het plafond van de bibliotheek naar beneden. In 2014 werden ondeugdelijke theatervloeren vervangen. In 2015 stortte een deel van het systeemplafond in de parkeergarage naar beneden waardoor dertig auto's de garage niet konden verlaten. En in 2020 was er sprake van lekkage aan het dak.

Bekijk hieronder de beelden van de glasplaten van DNK die verwijderd worden. Hanneke Bruggeman, directeur van DNK, legt uit waarom de platen verwijderd worden.

