Omwonende over ongeluk N34: 'Het was echt verschrikkelijk'

Van Manen woont zelf naast de N34. Ze was gisteravond met haar man thuis toen het ongeluk op de autoweg gebeurde. "We hoorden twee hele erge knallen. Mijn man liep gelijk naar de keuken toe, ik ging er direct achteraan. We zagen dat er een ongeluk gebeurd was. Vanuit ons keukenraam kun je namelijk een heel stuk tot aan de kop van Borger en een deel het viaduct zien."

Schrikreactie

Het stel was heel erg geschrokken van de knallen. "We zagen daarna dat twee auto's op de N34 tegen elkaar zaten. Daarna kwamen er een man en een vrouw uit de auto, en zij haalden daar een Maxi-Cosi uit die in de berm werd gezet. Daar schrokken we ook weer van. 'Wat moeten we doen?' Maar we zagen er al mensen op afkomen, dus zijn we rustig blijven kijken en later naar buiten gegaan."

De twee liepen vervolgens naar de parkeerplaats en zagen mensen staan bij het viaduct. Toen zij daar kwamen wisten ze niet wat ze aantroffen. "Het was heel triest, heel verschrikkelijk. Er bleek dat er nóg meer auto's bij betrokken waren."

Gewonden

Bij het ongeluk op de N34 raakten naast de slachtoffers nog vijf inzittenden zwaargewond. Zij zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is niks bekend. In totaal kwamen er gisteravond vijf auto's met elkaar in botsing. Meerdere ambulances, de brandweer en de politie waren bij het ongeluk aanwezig. Ook een traumahelikopter landde. Brokstukken lagen over de weg verspreid.

Bekijk hieronder het interview met omwonende Grietje van Manen:

