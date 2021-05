Treinverkeer weer opgestart, maar nog geen volledige dienstregeling

Het treinverkeer in Nederland komt weer op gang. Door een storing aan een telefoniesysteem vanmiddag stonden de treinen in vrijwel het hele land enige tijd stil. De storing had gevolgen voor de bediening van seinen en wissels.

Het treinverkeer werd vanaf 16.00 uur weer opgestart, maar het zal nog een tijd duren voor er na de landelijke storing weer een volledige dienstregeling is, meldt spoorbeheerder ProRail. De oorzaak van de storing lijkt gevonden, maar onzeker is of de oplossing stabiel genoeg is. Daardoor kan het zijn dat de storing terugkomt, aldus een woordvoerder. Reizigers ondervinden in elk geval nog heel de avond hinder van de storing, aldus de spoorbeheerder.

Fietsen naar Zutphen

Vanaf het station in Assen kwam het treinverkeer richting Zwolle en Meppel na 16.00 uur weer op gang. Even later gebeurde dat ook in de richting Groningen.

Tientallen reizigers strandden op het station in Assen. "Ik wilde het laatste stukje met de trein naar Zutphen", zei een wielrenner toen de treinen nog stilstonden. Hij had er naar eigen zeggen al zo'n 100 kilometer op de fiets achter de rug. "Ik had een kaartje gekocht en ik dacht: hup erin. Maar toen zag ik dat de rit werd gecanceld. Het is niet anders. Ik zal nog een stukje moeten doorfietsen."

