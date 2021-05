OM eist 7 boetes en één keer vrijspraak voor boerenprotest Wijster

Tientallen boeren en medestanders blokkeerden op de vroege ochtend van 8 juli de toegang van de afvalverwerker uit protest tegen het stikstofbeleid van de overheid. De actievoerders waren met trekkers de weg opgegaan, terwijl de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) twee dagen eerder een verbod had ingesteld om te demonstreren met landbouwvoertuigen.

'Als terroristen afgevoerd'

De politie arresteerde 54 personen op een boerenerf vlakbij Attero, waar iedereen zich had verzameld. Met bussen werden ze naar het politiebureau in Assen gebracht en tijdelijk vastgezet. Hier waren ook kinderen bij. Negentien van hen kregen uiteindelijk een boete en de rest werd niet strafrechtelijk vervolgd.

"Wij werden als terroristen in een arrestantenbus gezet en afgevoerd naar het politiebureau in Assen", zei een 22-jarige man uit Nieuw-Amsterdam vandaag tegen de kantonrechter. Hij kwam met de auto naar Wijster en was verrast dat ook hij een boete kreeg.

'Nieuwsgierige ramptoeristen'

De mannen die wel een trekker bestuurden, waren als 'nieuwsgierige ramptoeristen' toevallig voorbijgekomen, zeiden zij tegen de rechter. De officier van justitie vindt dat de 55-jarige eigenaar van het boerenbedrijf waar iedereen werd aangehouden, moet worden vrijgesproken. Er is te weinig bewijs dat hij ook betrokken was bij de blokkade bij Attero, vindt de aanklager.

Het demonstratieverbod met landbouwvoertuigen dat de VRD had afgekondigd, gold voor een week. Aanleiding waren meerdere onaangekondigde demonstratie in de periode ervoor, waarbij de verkeersveiligheid in het geding kwam of werden vernielingen gepleegd. In Groningen werd een deur van het provinciehuis geramd en hulpdiensten konden niet snel op hun doel afgaan, door langzaam rijdende trekkers op de autowegen. "De openbare orde kwam in het geding", zei de officier. Ook was men bang dat de coronamaatregelen tijdens de demonstraties niet werden nageleefd.

Politie was regie kwijt

De acht boeren die zich niet bij de boete neerlegden, werden in de rechtszaal bijgestaan door advocaat Tjalling van der Goot. "De massaliteit van de actie is ten koste gegaan van de zorgvuldigheid", zei de raadsman. Hij had het idee dat de politie die dag volledig de regie over deze actie kwijt was geraakt en vond dat sprake was van willekeur, omdat iedereen op het boerenerf de politiebussen werd ingestuurd en meegenomen. "Ongeacht of zij iets met de actie te maken hadden of niet", zei Van der Goot.

Daarna kregen sommigen een bekeuring en anderen die dezelfde rol hadden gehad niet. De arrestanten zaten volgens de raadsman ondanks de coronaregels hutjemutje in de bus en later opeengehoopt op een luchtplaats van het bureau in Assen.

Fouten gemaakt

Volgens Van der Goot zijn tijdens het onderzoek veel fouten gemaakt. Agenten hebben onjuist of onvolledig gerapporteerd, stelt de advocaat. Het besluit van de VRD is volgens hem niet officieel gepubliceerd en wat wel op haar site stond vermeld, riep te veel vragen op. "Je kunt hierin lezen dat er niet mocht worden gedemonstreerd met landbouwvoertuigen. Maar gold dat dan ook voor auto's?", vroeg de raadsman zich hardop af.

De acht boeren trokken vandaag opnieuw bekijks, omdat ze met z'n allen op de trekker naar de Asser rechtbank waren gekomen.

De kantonrechter wil over de zaak nadenken en doet op 21 juni uitspraak.

Veel boeren belandden op 8 juli vorig jaar op het politiebureau (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

