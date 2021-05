Aandacht voor onveilige oversteken voor otters in Drenthe

De otter is met een opmars bezig. Dat is ook te zien aan het aantal dieren dat wordt doodgereden: van de ruim vijftig Drentse otters zijn er sinds begin dit jaar zes omgekomen in het verkeer. Vorig jaar waren het er in totaal zeventien. In heel Nederland leven zo'n vierhonderdvijftig otters. Als er niets gebeurt, dan is de verwachting dat ongeveer een derde van de otters jaarlijks overlijdt in het verkeer.

Meteen erop inspringen

Om de otters te beschermen, kwamen vorige week Drentse gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en de provincie bij elkaar voor een nieuw jaarlijks overleg, waarbij de knelpunten uit heel Drenthe op tafel komen. "Heel veel voorzieningen zijn er al om de otter veilig door Drenthe te laten bewegen. Ze worden aantoonbaar door de otters gebruikt, daar zijn we heel blij mee, maar er zijn ook plekken waar zorgen zijn", laat De Jonge weten.

Met alle organisaties bij elkaar hoopt De Jonge dat er proactief en efficiënt gewerkt kan worden. Zoals bij Tusschenwater (natuurgebied bij Zuidlaren, red.), waar ze drie weken geleden nog een dode otter van de weg haalde. "Er gaat daar een weg op de schop. Als het toch al opgebroken wordt, dan kan er meteen rekening gehouden worden met de otter. Het is onmogelijk om alle wegen aan te pakken, maar als er toch iets aangepakt wordt, dan moeten we daar meteen op inspringen."

Soms domme pech

De Jonge denkt daarbij aan een tunnel voor otters onder de weg door. De dieren hebben er ook veel aan als er onder een brug een klein stukje droge oever is. De Jonge: "Een otter leeft in het water, maar maakt ook veel gebruik van land. Als er een brug is, loopt het dier vaak over die brug in plaats van dat hij door het water gaat. Met een paar loopplanken onder de brug is er al snel een veilige oversteek, de otter kan droog naar de overkant en hoeft de weg niet op. Een strookje met wat zand, stenen of gras onder de brug door kan ook. Ook andere dieren maken daar gebruik van, denk aan hermelijnen, bunzings en muizen."

"De otter beweegt zich door heel Drenthe. Er zijn dan ook veel risicoplekken. Helaas heeft de otter soms domme pech: verkeerde tijd, verkeerde plek". vervolgt ze. "Wat nu heel belangrijk is, is zorgen voor voorzieningen in de gebieden waar veel jongen worden geboren: het Fochteloërveen, de Onlanden, het Drentsche Aa-gebied. De gebieden moeten met elkaar in verbinding liggen, om een gezonde populatie te houden."

Welke routes zijn favoriet?

Ook Meppel en de route van daaruit naar het midden van Drenthe zijn cruciaal voor de verspreiding van otters, zegt De Jonge. "In Nationaal Park Weerribben-Wieden is een populatie otters die steeds groter wordt, zij zullen via Meppel en omgeving Drenthe binnenkomen. Maar daar liggen wel een aantal knelpunten." Welke dat zijn is nog niet duidelijk. "Er moet aandacht komen voor de regio tussen Meppel en Hoogeveen en rondom de Drentsche Hoofdvaart. Welke routes zijn favoriet bij de otter en welke gevaren komen ze dan tegen?"

Oproep: vrijwilligers gezocht Om het gebied van Meppel richting Hoogeveen in kaart te brengen, zoekt de otterwerkgroep van de Zoogdiervereniging versterking. Het gaat specifiek om dat gebied, de rest van Drenthe heeft tot nu toe genoeg vrijwilligers. Wie wil helpen met monitoren, het gebied al kent en enige ervaring heeft met monitoring: stuur een mailtje naar De Jonge: cin.inhetgroen@gmail.com.

In Smilde ligt een krabhoop van een otter: een bultje zand met uitwerpselen erop (Rechten: Cindy de Jonge)

Vlakbij de mensen

"Veel mensen denken: de otter, die zit in heel mooie natuurgebieden. Maar ook in Meppel mag je er rekening mee houden dat 'ie in de stad zit. We weten dat er otters direct naast de woonwijk Marsdijk in Assen zijn, dat ze op het GGZ-terrein in Assen komen en dat er midden in Smilde onder een brug een otter-ontmoetingsplaats is."

Smilde ligt op de verbindingsroute tussen het Fochteloërveen en Diependal bij Oranje. De Jonge vond daar, samen met een aantal andere vrijwilligers, allerlei spraints (uitwerpselen) en krabsporen van otters. "Onder een draaibruggetje leggen die schuwe, kwetsbare otters de spraints met uitkijk op de winkels", lacht De Jonge.

Wie nu nieuwsgierig wordt naar sporen: in deze periode zijn niet zoveel spraints te vinden. Het markeren met uitwerpselen doen otters vooral in koudere periodes, waarschijnlijk vanaf oktober weer.

Lees ook: