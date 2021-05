PricoH blijft hoogbegaafden onderwijs bieden, ouders houden zorgen

PricoH uit Hoogeveen blijft toch onderwijs bieden aan hoogbegaafde kinderen. In februari wilde de scholengemeenschap nog stoppen met de Kwadraatklas, maar na overleg met het samenwerkingsverband is er een oplossing gevonden.

Uit eigen zak

Uit een brief aan de ouders blijkt dat de nieuwe klas plek biedt plek voor acht tot twaalf leerlingen. Dat is bijna een halvering van het oorspronkelijke maximum van zeventien leerlingen. Daarnaast worden de boven- en onderbouw samengevoegd. Vijf leerlingen zullen vanaf komend schooljaar 'doorstromen' naar regulier onderwijs. De nieuwe opzet wordt betaald door het samenwerkingsverband.

PricoH biedt sinds tien jaar onderwijs aan kinderen met een gecompliceerde vorm van hoogbegaafdheid. Dat betekent dat ze vaak lijden aan perfectionisme en faalangst, en niet mee kunnen komen in een 'reguliere' schoolklas. Voor een groot deel betaalde de scholengemeenschap dat uit eigen zak, maar het bedrag kon de school niet langer opbrengen. Daardoor besloot de school in februari de stekker eruit te trekken. Maar nu het samenwerkingsverband de kosten overneemt, lijkt er toch perspectief te zijn.

Niet genoeg

Tessa Wimmenhove uit Hoogeveen heeft twee kinderen die les krijgen in de Kwadraatklas. Hoewel er oorspronkelijk opluchting was over de doorstart, heeft onzekerheid de overhand genomen. "We zijn als ouders heel sceptisch over het plan", vertelt ze.

"In de eerste plaats vanwege het maximum aantal van twaalf leerlingen." PricoH biedt als een van de weinige scholen in Drenthe deze voorziening aan en sommige ouders moeten daardoor jarenlang zoeken naar een geschikte plek voor hun kind. Wimmenhove vreest dat het maximum van twaalf kinderen niet genoeg is om iedereen een geschikte plek te bieden.

Gespecialiseerde aanpak

Daarnaast maakt ze zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, nu in korte tijd twee goede leraren zijn vertrokken. De problematiek van de kinderen vergt een gespecialiseerde aanpak, en goede leraren zijn dus schaars. "Nu zijn er nog maar drie leraren over", legt Wimmenhove uit. "Als ook die besluiten te vertrekken, dan houdt het op."

Morgenavond worden de ouders via een informatiebijeenkomst bijgepraat over het plan. PricoH was niet beschikbaar voor een reactie.