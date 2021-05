Schouwburg Ogterop begint eigen productiehuis

"Er blijkt niet één theatergezelschap of productiehuis te zijn dat in Drenthe is geworteld en dat met professionele producties door het land reist", vertelt interim-directeur Loek Buys.

Dat verandert: het doel wordt om jaarlijks één professionele theaterproductie te maken die landelijk in de theaters wordt uitgerold. De voorstelling moet eigenzinnig zijn, met een maatschappelijke relevantie en met oog voor kwaliteit.

Voor die kwaliteit moet Lotte Dunselman zorgen. Zij is gestrikt als artistiek leider. De actrice, geboren in Ruinen en getogen in Meppel, was eerder artistiek leider van theatergroep ECHO in Arnhem.

Geld gaat naar de Randstad

Volgens Ogterop komen verreweg de meeste theatergezelschappen uit de Randstad en gaat daardoor bijna alle cultuursubsidie daar naartoe. Ogterop wil dat dit voortaan beter verdeeld wordt. Met het nieuwe Drentse productiehuis verwachten ze daar een grote slag in te slaan.

Voor het productiehuis is Stichting Drents Productiehuis Mevrouw Ogterop opgericht. De naam van de stichting verwijst naar Lammigje Ogterop-Worst, de vrouw die ruim 150 jaar geleden opdracht gaf tot de bouw van de huidige grote zaal.

