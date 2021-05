Meppel City Run trok 300 deelnemers

Het bestuur van de City Run gaf gisteren het goede voorbeeld. Zij liepen samen de route die normaliter het parcours vormt van het hardloopfestijn. "We zagen dat een groot evenement er nog niet in zat", vertelt bestuurslid Hans Westenbrink. "Daar word je zenuwachtig van. We willen zó graag wat organiseren! Toen kwamen we op het idee om een virtuele run te organiseren. Dat ging goed: verdeeld over drie dagen deden er 300 deelnemers mee."

Zijn collega Carolien had dit jaar zelf eens de kans om mee te doen. "Normaal ben je als organisatie natuurlijk te druk", lacht ze. "Maar dit keer kan ik wel! Dat neemt niet weg hoe jammer het is. Het liefste had ik vanmorgen om zeven uur alle hekken neergezet en 2000 renners verwelkomd."

Meppel City Run hoopt voor volgend jaar weer op een reguliere editie. Bij de hardloopliefhebber kan 22 mei 2022 alvast in de agenda.

