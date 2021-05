Jurist: 'Rapport RIVM over chroom-6 is oud nieuws'

Op alle locaties van Defensie zijn medewerkers mogelijk blootgesteld aan de kankerverwekkende chroom-6 houdende verf, zo blijkt uit een nieuw RIVM-rapport, maar volgens jurist Ferre van de Nadort uit Beilen is het onderzoek 'oud nieuws'. "Het rapport is helder, maar eigenlijk wisten we al dat Defensie slecht omging met de gezondheid van haar personeel", zegt hij.

Van de Nadort staat (oud)-defensiemedewerkers bij die zijn blootgesteld aan de giftige stoffen. Hij is niet te spreken over de handelwijze van Defensie, die in zijn ogen een slechte werkgever is geweest.

'Dit kan gewoon niet'

Het RIVM-onderzoek laat zien dat er door de hele Defensieorganisatie heen (oud-)medewerkers in aanraking kunnen zijn geweest met chroom-6. Denk aan het spuiten, schuren of stralen van geverfde oppervlakten. Defensie heeft daarbij niet altijd voldoende zorg gedragen voor een veilige werkplek en heeft daarin als werkgever niet altijd voldaan aan haar zorgplicht.

"Sinds 1986 weten we dit al", stelt Van de Nadort. "Toen was er al een brief van de arbeidsinspectie waarin stond dat deze blootstelling niet kon. Het probleem is: het gaat om de overheid, die hoort geen wetten te overtreden. Maar het gebeurt wel. Ik vind dat ongekend. Dit kan gewoon niet."

Het stoort Van de Nadort bovendien dat het papierwerk over de stoffen in de cabines niet op orde was. "Ze weten niet welke stoffen er in de verf hebben gezeten. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Een werkgever moet registreren, dat is haar plicht. Maar nu weten ze het niet meer. Ik vind dat heel erg."

Excuses

In 2018 werd bekend dat het ministerie van Defensie op vijf locaties, zogeheten POMS-locaties, zijn zorgplicht niet was nagekomen. Militairen stonden hier bloot aan chroom-6, terwijl het ministerie wist dat dit schadelijk was. Vandaag werd dus duidelijk dat blootstelling aan de giftige stof op meer defensielocaties mogelijk was.

Daarom komen (oud-)medewerkers van deze locaties in aanmerking voor een schadevergoeding als zij door chroom-6 ziek zijn geworden. Die regeling gold al voor getroffen medewerkers, in onder meer Coevorden en Ter Apel. Demissionair staatssecretaris Barbara Visser bood vandaag haar excuses aan alle (oud-)medewerkers en hun nabestaanden.

Omgekeerde bewijslast

Een woordvoerder van Defensie zegt tegen EenVandaag dat slachtoffers bij het ontbreken van papierwerk gebruik kunnen maken van verklaringen van collega's. "We willen de uitkeringsregeling zo laagdrempelig mogelijk maken", aldus de woordvoerder. Volgens Van de Nadort heeft Defensie weliswaar een coulanceregeling in het leven geroepen, maar vindt niet dat daarin de werkelijke schade die de 'echte' slachtoffers hebben vergoed wordt. "De coulanceregeling is leuk, maar het gaat erom dat de mensen serieus worden genomen. Dan helpt die regeling niet."

Daarnaast laat de Defensiewoordvoerder weten dat mensen ook een individuele claim kunnen indienen. "Zo'n claim is een juridisch proces dat lang kan duren. Maar door het RIVM-onderzoek is daar nu al veel informatie voor beschikbaar", aldus de woordvoerder.

