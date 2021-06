MHBOS: Tiki taka, scoren we hier een oranjehit?

Inherent aan een voetbaltoernooi waar Nederland aan mee mag doen, zijn de ontelbare nutteloze oranje items die je bij verschillende supermarkten en biermerken krijgt. Maar niet alleen deze oranjeprullaria hoort erbij, ook EK- of WK-hits worden uitgebracht met de hoop 'ons Oranje' tot grotere hoogtes te stuwen.

Oranjehit MHBOS

Het team van Met Het Bord Op Schoot wierp in de laatste redactievergadering een blik op de naderende agenda. De laatste uitzending is zondag 30 mei, het EK begint op vrijdag 11 juni. Daar kan het wel iets mee. In de daaropvolgende dagen, tikken de mannen een potentiële Oranjehit uit het toetsenbord.

Na de laptop, wordt de telefoon gepakt. Een uitgaand gesprek naar René Karst volgt. Aan de andere kant van de lijn klinkt een enthousiaste lach: "Ja joh, natuurlijk. Kom maar langs, dan gaan we wel zien wat jullie ervan gebakken hebben, haha." Om vervolgens te trachten via de radio enige bekendheid te genereren, bellen we eerst nog even met 538-dj Danny Blom.

538-dj Danny Blom vindt het een knaller voor zijn Oranje Fanzone (Rechten: RTV Drenthe / Tom Meijers)

'Ik denk dat we de studio in moeten'

Danny Blom is dj bij Radio 538 en staat tijdens eindtoernooien geregeld als dj achter de booth in de zogeheten Oranje Fanzone. Als hij de tekst onder zijn neus geschoven krijgt, merkt hij op: "Het is wel precies waar je aan denkt bij voetbal. Juichen, bier, Nederland." Op de vraag of hij dit ziet als een lied voor de eerdergenoemde fanzone, antwoordt Blom: "Dat denk ik wel!"

Mooi! Blom is om, nu moet René nog mee. Als hij tuurt naar het scherm van de laptop, laat hij de tekst op zich in werken: "Tiki taka, tiki taka, tiki taka, scoor. Onze Oranjehelden denderen door. Je kunt er best wel iets leuks van maken", denkt Karst terwijl zijn handen jeuken: "Weet je, het is altijd leuk om dit soort dingen te proberen. Ik wil wel een poging wagen om er iets van te maken."