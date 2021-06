In Drenthe zijn actieve vakanties en natuurvakanties het populairst

Actieve/natuurvakanties zijn het meest populaire soort vakanties in Drenthe (Rechten: ANP / Sander Koning)

Natuurvakanties: ze worden steeds populairder. Dat blijkt uit Natuurlijk Kapitaalrekeningen, een publicatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de universiteit in Wageningen in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal overnachtingen in het natuurtoerisme tussen 2013 en 2018 met 30 procent is toegenomen. In 2018 ging het om 90 miljoen overnachtingen.

Noord-Holland en Drenthe

Er is onderzocht hoe die 90 miljoen overnachtingen van natuurgerichte vakanties over de provincies verdeeld zijn. Wat blijkt? In 2018 vonden de meeste natuurgerichte vakanties plaats in Noord-Holland. Het ging daar om ruim 23 miljoen overnachtingen.

Van alle twaalf provincies in Nederland staat Drenthe op een negende plaats, met ruim 5,5 miljoen natuurgerichte overnachtingen.

(verhaal gaat verder na de grafiek; met het dropdownmenu in de grafiek kun je de cijfers per type vakantie weergeven)

Binnen die natuurgerichte vakanties is ook nog gekeken welk type natuurgerichte vakantie het meest populair is. Daarbij werden de vakanties ingedeeld in 'actief/natuur', 'watersport' en 'strand'.

Binnen onze provinciegrenzen is het type 'actief/natuur' het meest populair, met 5,53 miljoen overnachtingen. Het aantal overnachtingen voor het type watersport blijft steken op 0,06 miljoen overnachtingen. Strandvakanties zijn er niet in Drenthe.

Recreatie Wandelen is de populairste vorm van recreatie in de natuur, blijkt uit Natuurlijk Kapitaalrekeningen. Daarna volgen fietsen, watersport en recreëren aan het strand. Wandelen wordt het meest gedaan in de bossen (34 procent), in openbaar groen (18 procent) en langs agrarisch grasland (11 procent).

Bossen, meren en strand

Mensen die het meest van actieve/natuurvakanties houden, gaan het meest naar Gelderland. Bosliefhebbers gaan er graag wandelen en fietsen. In 2018 was dit type vakantie in de provincie Gelderland goed voor ruim 11 miljoen overnachtingen.

Voor de watersportvakanties weet men Friesland en z'n meren goed te vinden: als je kijkt naar het aantal overnachtingen voor dit soort vakanties staat de provincie net boven Noord-Holland met 0,76 miljoen overnachtingen. Noord-Holland kan in de categorie watersportvakanties rekenen op 0,75 miljoen overnachtingen.

Als laatste zijn er nog de strandvakanties. Daarbij staat Noord-Holland met stip op nummer één. De Noord-Hollandse kust is goed voor ruim 11 miljoen overnachtingen.

Druk op natuur

Het toenemende gebruik van (half)natuurlijke gebieden legt ook druk op de onderliggende ecosystemen en de plaatselijke milieukwaliteit, schrijft het CBS. Hierbij gaat het vooral om vervuiling en verstoring van wild en broedende vogels. De effecten van meer natuurrecreatie en -toerisme op biodiversiteit, milieukwaliteit en de levering van ecosysteemdiensten zijn nu niet onderzocht, maar in de toekomst zal het duurzame niveau van natuurgerichte recreatie en toerisme wel nader onderzocht gaan worden.