Eisen aan nieuw horecapaviljoen Baggelhuizerplas: groen en geen herrie

Waar het nieuwe gebouw moet komen, daar is de gemeente helder over: het liefst op dezelfde locatie van het huidige, tijdelijke horecagebouw. De stroom en riolering liggen er immers ook al.

Magere respons enquête omwonenden

De gemeente komt tot dit 'programma van eisen' na gesprekken met marktpartijen die wel oren hebben naar een horecabedrijf bij de recreatieplas van Assen. Er werd in december ook nog een enquête uitgezet onder omwonenden, om te horen wat hun eisen zijn. Er reageerden maar dertien, terwijl er 57 nieuwsbrieven waren verstuurd.

De gemeente is al een tijdje bezig met een nieuwe horecapaviljoen bij de Baggelhuizerplas. Ze zoekt daarvoor een ondernemer, die er brood inziet. Het paviljoen komt in de plek van het tijdelijke horecagebouw, waar de laatste zomerjaren cliënten van de zorgstichting Phusis de boel verzorgen. Door brandstichting werd het pand vorig jaar zomer onbruikbaar.

Het college wil al een tijdje naar een permanente horecavoorziening bij de recreatieplas. Want het gebied is niet alleen zomers in trek bij grote drommen zwemmers, maar ook bij beachvolleyballers, crosslopers, mountainbikes en wandelaars.

De Baggelhuizerplas trekt bij mooi weer veel zonaanbidders (Rechten: Persbureau Meter)

Door corona vertraagd

Assen was voor de brandstichting al bezig met het paviljoenplan. Maar door de coronacrisis kwam de zoektocht naar geschikte ondernemer op een lager pitje te staan. Maar inmiddels weer een jaar verder, wil de gemeente nu door met de aanbesteding, en ook met de wijziging van het bestemmingsplan. Want ook al was er al jaren een horecagebouw te vinden bij de waterplas, dat staat er met een ontheffing. Voor het nieuwe paviljoen moet het bestemmingsplan nog geregeld worden.

Niet bouwen op strand

Voor het horecagebouw met terras is maximaal 700 vierkante beschikbaar. Bouwen op het zandstrand of boven het water wil de gemeente verder niet, en het paviljoen mag ook niet hoger worden dan vijf meter. De verlichting wil de gemeente koppelen aan de openingstijden, en het liefst laag bij de grond, om zo lichthinder te voorkomen voor de omgeving. Omwonenden worden daar bij betrokken.

Het strandpaviljoen dat dat er mag komen, is er eentje uit de categorie 2 van horecavoorzieningen. Dat houdt in dat ze lijken op een winkel: een deel van de avonduren mogen ze ook geopend zijn. En naast kleinere etenswaren wordt in hoofdzaak alcoholvrije drank verstrekt.

Komend najaar denkt de gemeente het ontwerp-bestemmingsplan klaar te hebben. Dat komt ter inzage. Het college verwacht dat het paviljoen begin volgend jaar dan planologisch is geregeld. In de tussenliggende periode hopen ze ook het prijswinnende horecaplan te kunnen kiezen.

