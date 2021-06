Zoek het uit!: Wijsterse Brabanders of Meppeler Muggen?

Is dit een Meppeler mug? (Rechten: Егор Камелев via Pixabay)

In de Zoek het uit! stemronde van deze maand mag je weer kiezen welke vraag we gaan uitzoeken. Dus wat wil je liever weten, waarom mensen uit Meppel muggen worden genoemd? Of vind je de Wijsterse Brabanders intrigerender?

In de maand mei mocht je stemmen op vragen over een fietsfabriek in Assen, en over het doodspuiten van gras door de akkerbouwers. De vraag 'Heeft Assen ook fietsfabrieken gehad' is de nipte winnaar geworden met 57 procent van de stemmen.

Daarom gaan we aan de slag met de fietsfabrieken. Omdat het zo'n nek-aan-nekrace was gaan we mogelijk later alsnog aan de slag met de vraag Met welk middel spuiten de boeren hun land dood/bruin. Waarom ploegen ze het er niet onder?'.

