Hersteloperatie Mannes 'leuke klus': 'Ik heb wel een band gekregen'

Het bedrijf is gespecialiseerd in composieten en is door de gemeente Assen uitgezocht om de zes meter hoge kunsthond weer op te lappen. Dat was hard nodig, want al meer dan een jaar zit Mannes in de lappenmand. Z'n vel liet los door een verkeerde hechting van z'n beschermlaag met het houtwerk en invloeden van water.

Uitdagende klus

Maar bij Poly Products is de hond flink onder handen genomen, zo vertelt Kamp. "Een uitdagende klus, maar wel leuk. En vooral een puzzel. Maar hij is helemaal geschuurd, alle delen zijn rondom volledig ingepakt met een gewapende bekleding van glasvezel. Er zitten nu drie hoogglanslagen op. De vierde brengen we in Assen aan. Want we moeten niet hebben dat hij straks bij het transport met die spanbanden weer beschadigt."

In delen verspreid ligt Mannes in de werkplaats, waar elk onderdeel grondig wordt behandeld (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Het moet nu goedkomen, anders kan ik mijn gezicht voorlopig niet in Drenthe laten zien. Want dan hebben we een probleem." Jan Kamp, kunststofbewerker Poly Products

Mannes' 'hersteldokter' Jan Kamp realiseert zich maar al te goed dat alle ogen van Assen, 'en misschien wel van heel Drenthe', op de hersteloperatie van het veelbesproken kunstwerk gericht zijn. "Ja, hij is inmiddels beroemd, en er is de afgelopen jaren heel wat over hem gezegd en geschreven. Dus het moet nu wel goedkomen. Anders ben ik bang dat ik mij voorlopig niet in Drenthe kan vertonen. Als het weer misgaat hebben een probleem."

Proeven in klimaatkast

Maar Jan Kamp, en ook directeur Jan Schrama van het herstelbedrijf, zijn vol vertrouwen over de reparatieklus, die ze hebben opgepakt. "We hebben van tevoren allerlei proeven gedaan, in klimaatkasten, en hebben Mannes zodanig behandeld met uv-stralen en water, dat hij straks echt tegen een stootje moet kunnen", vertelt Schrama. "Ik hoop hem hier ook niet weer te zien, al zijn we van Mannes gaan houden."

Het geheim van de smid is volgens Kamp de manier waarop Mannes deel voor deel volledig is behandeld. Het houtwerk is zodanig ingepakt met een stevige beschermlaag, dat geen enkel onderdeel meer met de buitenlucht in contact komt met de buitenlucht."

Alleen nog damp uit rug

Het probleem van Mannes zat 'm volgens Jan Kamp ook in de vele sproeigaten, waardoor stoom naar buiten kwam. Een foefje van de ontwerpers, om Mannes te laten dampen zodra hij kinderstemmen hoorde. "Zestig gaten zaten erin. En dat bleken er toch veel te veel, en daar zat ook z'n zwakte. Besloten is om hem alleen nu nog vanuit de rug te laten dampen. En alles rond die sproeigaten is nu keurig afgewerkt. Toen we Mannes binnenkregen, moesten we hem eerst maanden laten drogen. Het houtwerk was gewoon nat."

Nog twee weken zijn ze bij Poly Products bezig om Mannes volledig klaar te maken. De grote stalen opbouw, die Mannes compleet bij elkaar houdt, moet nog gerepareerd. En de superglanzende onderdelen van de hond worden de komende tijd allemaal weer gematteerd. "Anders hecht straks de vierde laag niet goed."

Op 15 juni opbouwen in Assen

Jan Kamp is ondertussen een beetje van de hond gaan houden. "Ik ben vanaf maart dagelijks met hem in de weer geweest, we kunnen wel zeggen dat we een band hebben gekregen." Dinsdag 15 juni komt Mannes in dertig delen terug naar Assen. De mannen van Poly Products bouwen hem dan stukje bij beetje weer op, met als laatste kunstje: de vierde laklaag. "En dan staat hij weer te glimmen als vanouds."

