Geen coronasteun voor grensondernemers: 'Het is schrijnend'

Er komt geen coronasteun voor grensondernemers. Een grote teleurstelling voor veel zzp'ers in de grensstreek, die wonen in Duitsland en werken in bijvoorbeeld Zuidoost-Drenthe. Hen staat het water aan de lippen.

"Ik heb enkele honderden mailtjes gekregen uit de hele grensstreek, van de kop van Duitsland tot en met België. De verhalen zijn schrijnend", vertelt Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen, die voor de grensondernemers opkomt. "Ondernemers die na hun eigen spaarrekening de spaarrekening van hun kinderen moeten aanspreken om te overleven en ondernemers die alleen met geluk hun kinderen pasta met saus kunnen voorschotelen 's avonds. Het is rampzalig."

Onlangs leek er een doorbraak, toen de volledige Tweede Kamer in een motie de minister nadrukkelijk had gevraagd om een regeling te bedenken of maatregelen te nemen voor grensondernemers. "Maar de conclusie van minister Koolmees is dat het te ingewikkeld is om iets te doen voor hen. Ook Europees gezien. De grensondernemers staan gewoon in de kou en dat blijft zo, wat betreft de minister. Hij zegt letterlijk dat hij alle mogelijkheden heeft bekeken, maar dat zijn conclusie is dat 'er geen uitvoerbare en houdbare regeling is te treffen' voor de grensondernemers."

Geen Tozo-uitkering voor grensondernemers

De ondernemers die woonachtig zijn in het buitenland en werken in Nederland komen niet in aanmerking voor een Tozo-uitkering, zoals hun collega's die hier wonen. Omdat deze Nederlandse uitkering wordt verstrekt door de gemeente waarin je woont, gaat die aan hun neus voorbij. Daarnaast kunnen zij ook geen vergelijkbare uitkering in hun woonland Duitsland of België krijgen. Wel kunnen zij een lening aanvragen.

"Het is volgens Koolmees allemaal juridisch te moeilijk; de normen om in aanmerking te komen voor steun zijn niet goed te formuleren", vervolgt Idema. "En de regeling is volgens de minister niet te controleren. En bovendien, wat is eigenlijk een grenswerker? Die definitie is ook niet goed te maken, legt de minister in zijn brief uit aan het parlement."

Overheden wijzen naar elkaar

Door de coronacrisis is duidelijk geworden dat één Europa nog niet bestaat. zzp'ers die in Duitsland of België wonen maar in Nederland werken, vallen tussen wal en schip voor steunmaatregelen. Idema: "En aan beide kanten zegt de overheid: 'Je moet bij die ander zijn'. Van het kastje naar de muur worden ze gestuurd. Dat leverde en levert nog steeds schrijnende situaties op."

Idema vindt het oneerlijk. "We zijn een beschaafd land en we kunnen dit betalen met elkaar. Onze begroting kan wel wat hebben. Ik vind dat de grensondernemers hier recht op hebben. Het zijn mensen en daar ga je op menselijke wijze mee om."

