65ste Bloemencorso Eelde: 'We duimen dat we mogen rijden'

Het had groots gevierd moeten worden; het 65ste Bloemencorso in Eelde. Maar door de coronamaatregelen is het nog maar onzeker wát er precies door kan gaan. Eén ding is in ieder geval wel zeker: er kan meer dan vorig jaar. Maar volgens corsovoorzitter Jacqueline Haijkens wordt het niet het grootse feest dat ze voor ogen had.

"Het voelt een beetje dubbel", meent Haijkens. "Het is een jubileumjaar, maar we hebben de afspraak gemaakt dat we het volgend jaar echt groots gaan vieren. Als alles weer mag dan kunnen we gewoon uitpakken."

De grote vraag dit jaar is wat er wel door kan gaan. Feestelijk wordt het wel, meent de voorzitter. "We gaan weer grote mozaïeken maken. Dit jaar op een bestaand onderstel, waar normaal gesproken een corsowagen op gebouwd wordt. We duimen heel hard dat we misschien wel mogen rijden. En dat we een parade hebben met muziek erbij."

Thema 2021

Het thema van dit jaar ligt in ieder geval al vast met 'fascinatie in bloemen'. Net als vorig jaar vraagt het corsobestuur aan de inwoners van Eelde om in de week voor het Bloemencorso de corsovlag te hijsen en de tuinen feestelijk aan te kleden met versieringen en verlichting.

Corsogevoel levend houden

Het Bloemencorso in Eelde is dit jaar in het weekend van 4 en 5 september. Afgelopen zondag zei demissionair minister Hugo de Jonge dat maatregelen als mondkapjes en de anderhalve meter mogelijk per 1 september van tafel zijn. Dat zou gunstig zijn voor het corso in Eelde. Maar ook het corsobestuur weet dat er tot die tijd nog veel kan gebeuren.

Desalniettemin staat alles paraat. "Dat houdt in dat de terrassen voor het weekend geregeld zijn. De tenten, muziekkorpsen en het entertainment ook", legt Haijkens uit. "We hebben overleg met hen gehad en gevraagd of ze meedoen als dat mag. Dat wilden ze allemaal. We kunnen dus opschalen en afschalen. Maar we gaan voor het hoogst haalbare."

Het afzeggen van het entertainment, muziekkorpsen en andere activiteiten heeft wel financiële gevolgen. Vorig jaar heeft het bloemencorso steun ontvangen van de overheid. Die wordt dit jaar ingezet. "We willen er alles aan doen om het corsogevoel levend te houden. Dan kost het maar iets meer, dat vinden we ook niet zo erg."

Knallend feest in 2022

Over de keuze om het corso toch door te laten gaan en meer te organiseren dan in 2020 was in eerste instantie best veel weerstand, vertelt Haijkens. "Er zijn veel ouderen die in wijken zitten, en niet iedereen was gevaccineerd. Uiteindelijk daalde het idee twee weken later in en begonnen de mensen toch enthousiast te worden. Elf wijken gaan nu toch bouwen op het onderstel en een aantal wijken heeft hun bedenkingen. Wij hebben hen hulp aangeboden, maar als een wijk echt niet wil dan respecteren wij dat ook."

Haijkens is positief. "Als we zo doorgaan en ons aan de basisregels houden en de besmettingscijfers gaan de goede kant op, dan moet het helemaal goedkomen." Hoewel dit jaar het 65ste corso is, zal het jubileum volgend jaar echt goed gevierd worden. Haijkens: "Dat wordt echt een knallend groot feest."

