Eis: 3,5 jaar cel voor geweld tegen ex en NS-beveiligers op station Assen

'Compleet buiten zinnen' was hoe een politieagent een 35-jarige Poolse man beschreef die in februari dit jaar enorm agressief was op het station van Assen. Hij sloeg zijn toenmalige vriendin en probeerde haar te steken. Toen een handhaver van vervoerder NS haar wilde bevrijden, probeerde de man ook hem te steken.

De officier van justitie ziet dat als twee pogingen tot doodslag en eiste in de rechtbank in Assen drieënhalf jaar gevangenisstraf tegen de Pool, die op dat moment in Assen woonde. De man stond ook terecht voor verzet bij zijn aanhouding, verboden wapenbezit en een eerdere mishandeling van zijn - eveneens - Poolse ex-vriendin. Ook daarvoor is volgens de aanklager genoeg bewijs.

Op 9 januari dit jaar belandde zijn ex met een gebroken neus in het ziekenhuis, nadat ze met een enorme bloedneus bij haar buurman in Hoogeveen had aangeklopt. Ze vertelde dat haar vriend de boosdoener was. Uit een blaastest op het politiebureau bleek dat hij stomdronken was. De Pool bekende in de rechtszaal wel dat hij zijn ex-vriendin in haar gezicht had geslagen. "Zij krabde mij en ik wilde dat ze van me af ging", zei hij tegen de rechters.

Relatie verbroken

De man kreeg een huisverbod en vond andere woonruimte in Assen. Daar bezocht de vrouw hem op 20 februari. Bij hun afscheid op het station van de Drentse hoofdstad vertelde ze de man dat ze een punt achter hun relatie zette en dat het de laatste keer was geweest dat hij haar zag.

Dat viel verkeerd. Toen ze in de trein stapte, probeerde de 35-jarige Pool haar eerst tegen de houden, maar uiteindelijk kwam hij haar achterna de trein naar Hoogeveen in. Hij greep haar vast en gaf haar met zijn andere arm een vuistslag in het gezicht. Daarna pakte hij een mes en probeerde de vrouw in haar buik te steken.

Huilen na de beelden

Een beveiliger van NS, die achter het stel aangelopen was, kreeg het mes bijna in zijn hoofd toen hij de vrouw probeerde te bevrijden. De Pool probeerde ook hem te steken. De vrouw viel achterover uit de trein, met haar hoofd op het perron en had veel pijn.

De NS-beveiliger kreeg hulp van collega's en de politie. Met vijf man hadden ze de grootste moeite om de Pool onder controle te krijgen. Tot in het politiebureau was hij erg agressief, verklaarden de vijf later. Steeds probeerde hij ze te schoppen, te spugen en zich los te rukken.

De Pool ontkende in de rechtszaal de meeste beschuldigingen met droge ogen, tot de rechters besloten hem in de rechtszaal de beelden van een bewakingscamera in de trein te laten zien. Toen brak hij. Hij huilde dat hij zich er niks van kon herinneren en dat hij ook die dag had gedronken en had geblowd. Ook zei hij zich diep te schamen tegenover de beveiligers en zijn ex-vriendin.

Geen hulp in Nederland

De reclassering ziet geen kans om de man, die naar eigen zeggen drankverslaafd is, in Nederland te behandelen vanwege de taalbarrière. In de rechtszaal kon hij zich ook alleen verstaanbaar maken met een tolk. Hoewel hij het advies gekregen heeft terug naar Polen te gaan en daar hulp te zoeken, wil hij na zijn straf toch in Nederland blijven.

Zijn advocaat vond de strafeis veel te hoog. De steekpogingen met het mes zijn volgens hem geen pogingen tot doodslag, omdat de Pool zeker niet tot doel had de slachtoffers te doden. Omdat niemand is geraakt, vroeg hij vrijspraak van de twee ernstigste misdrijven.

Uitspraak: 15 juni.