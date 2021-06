Politieagent de cel in voor lekken in cocaïnezaak Nijeveen

Hulpdiensten in Nijeveen, waar de cocaïnewasserij in augustus vorig jaar werd opgerold (Rechten: Persbureau Meter)

Een politieman van het landelijke team Forensische Opsporing moet voor drie jaar de cel in. Hij deelde bijna een jaar lang informatie uit lopende politiedossiers met criminelen, zo stelde de rechtbank in Zwolle vast. Het gaat onder meer over informatie in de zaak rond de cocaïnewasserij in Nijeveen.

Na het kraken van de beveiligde berichtendienst EncroChat ontdekte de politie dat criminelen informatie over naar hun lopende opsporingsonderzoeken met elkaar deelden. Een van hen was Oguz H., de hoofdverdachte rond de in augustus opgerolde cocaïnewasserij in Nijeveen. Brigadier Patrick van der L. uit Veenendaal was een van de mensen die in dat dossier had rondgestruind terwijl hij niet aan dat onderzoek werkte. Hij verstrekte onder meer gegevens over recente ontwikkelingen in het lopende onderzoek zoals sporen die veiliggesteld waren, over aangetroffen drugslabs en aangehouden verdachten.

Ongeloofwaardig verhaal

De 33-jarige politiemedewerker zei dat hij bedreigd werd en daarom informatie uit politiedossiers deelde. De rechtbank acht die verklaring ongeloofwaardig. Van een naar eigen zeggen nieuwsgierige politieman is het vreemd dat hij geen enkel screenshot of ander bewijsstuk van die vermeende bedreigingen heeft. Bovendien verstrekte hij tegen betaling al gegevens van kentekens ruim voor die vermeende bedreiging begon, aldus de rechtbank.

De rechters vinden zijn handelen uiterst kwalijk en noemen het 'ondermijning van de rechtsstaat'. Hij heeft zijn speciale bevoegdheid als agent misbruikt en zo het vertrouwen in de politie geschaad. De opgelegde celstraf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Grootste cocaïnewasserij

Op 7 augustus vorig jaar viel de politie een manege binnen in Nijeveense Bovenboer. Daar werd de grootste cocaïnewasserij gevonden die ooit in Nederland is ontdekt. Hier kon 150 tot 200 kilo cocaïne worden geproduceerd.

