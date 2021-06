Onduidelijk hoeveel Drentse AstraZeneca-weigeraars nieuwe oproep krijgen

Zestigplussers die het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd, krijgen vanaf zaterdag een oproep voor een prik met een ander vaccin. Dat zegt demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Hoeveel mensen in Drenthe opnieuw een oproep krijgen is niet duidelijk.

"Omdat huisartsen de vaccinaties voor die leeftijdsgroep vanuit de huisartsenpraktijk hebben gedaan, zijn de opkomstcijfers niet centraal gebundeld", zegt Joyce van Dijk van Huisartsenzorg Drenthe.

Tien mensen per praktijk

Huisarts Lamiek Westerhof heeft een praktijk in Assen en is bestuurslid van de Drentse huisartsen. "Bij ons in de praktijk was de opkomst heel aardig. Hooguit tien mensen hebben de prik geweigerd. Dat is het beeld Drenthe-breed. Maar hoeveel mensen daarvan niet zijn komen opdagen omdat het om het vaccin AstraZeneca ging, of dat die mensen zich überhaupt niet wilden laten vaccineren, weten we niet."

Belang van vaccineren groot

"Omdat we wel graag iedereen willen vaccineren, hebben we de GGD gevraagd deze groep alsnog uit te nodigen voor een prik met een ander vaccin, zoals Moderna of Pfizer", zegt Westerhof. "Ons belang is uiteindelijk om zoveel mogelijk mensen te vaccineren en te beschermen tegen het coronavirus. Uiteindelijk gaat het daar om. Met welk vaccin is dan om het even", vult Van Dijk van Huisartsenzorg Drenthe aan.

Het kabinet hield tot nu toe vol dat wordt geprikt "wat de pot schaft", om het vaccinatieprogramma niet onnodig ingewikkeld te maken. Wie een prik weigert, moet achteraan aansluiten, werd steeds gezegd. Toch werd om een andere regeling gevraagd, omdat het vaccinatieprogramma twee keer werd stilgelegd om nader onderzoek te doen naar de veiligheid van AstraZeneca.

Zorgminister De Jonge benadrukte nog eens dat het vaccin van AstraZeneca "goed en veilig" is. Een deel van de mensen van 60 tot en met 64 jaar vertrouwde daar niet meer op na de berichtgeving over trombose en een tekort aan bloedplaatjes, een bijwerking die zich bij minder dan een op de 100.000 mensen die het vaccin krijgen voordoet. Meestal is het ziektebeeld behandelbaar, maar ongeveer een op de miljoen mensen overlijdt, schatten deskundigen.