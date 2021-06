70 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe, gelijk aan weekgemiddelde

In Drenthe is sinds gisterochtend 10.00 het aantal nieuwe coronabesmettingen toegenomen met 70. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren kwamen er 54 positieve tests bij.

Het aantal gemelde nieuwe besmettingen is gelijk aan het weekgemiddelde in Drenthe, dat ook op 70 ligt. De meeste nieuwe besmettingen over de afgelopen dag komen uit de gemeenten Emmen (26), Hoogeveen (11) en Borger-Odoorn (10). Sinds gisteren kwamen er geen nieuwe ziekenhuisopnames bij. Ook werden er geen sterfgevallen gemeld in de afgelopen 24 uur.

Weekcijfers

Over de afgelopen week zijn in totaal 491 Drenten positief getest op corona. Ook zijn zeven mensen uit onze provincie met covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Eén Drent overleed aan de gevolgen van een coronabesmetting.

Ziekenhuizen

In de Drentse ziekenhuizen zijn momenteel tien coronapatiënten opgenomen, van wie er vier liggen op de intensive care.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 01-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1402 (+3) 7 20 Assen 3706 (+2) 67 15 Borger-Odoorn 1590 (+10) 32 15 Coevorden 2868 (+2) 57 31 Emmen 9060 (+26) 166 80 Hoogeveen 4525 (+11) 74 41 Meppel 2329 (+1) 34 27 Midden-Drenthe 2028 (+4) 35 30 Noordenveld 1677 (+2) 32 26 Tynaarlo 1517 (+5) 22 24 Westerveld 974 (+2) 16 21 De Wolden 1994 (+2) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk

Bij het RIVM zijn tot vanochtend 2.530 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 481 meer dan gisteren.

Afgelopen week daalde het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Het gaat om een daling van 18 procent. Ook was het percentage positieve tests lager: 9 procent tegen 10,4 procent een week eerder. Het RIVM stelt dat het effect van de vaccinatiecampagne duidelijk is te zien.

Ziekenhuizen

Er liggen in totaal 1.240 mensen met corona in één van de Nederlandse ziekenhuizen. Dat waren er gisteren nog 1.327. Op de intensive care zijn 447 patiënten opgenomen. Dat aantal is gelijk aan dat van gisteren.