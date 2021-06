Drenthe pleit bij informateur voor komst nieuwe Rijksdienst in Assen

De NAM vertrekt over een paar jaar uit het kantoor in Assen (Rechten: Fred van Os / RTV Drenthe)

Drenthe hoopt dat een nieuw kabinet kiest voor de komst van een nieuwe Rijksdienst in Assen. Dat zou de pijn moeten verzachten van het vertrek van de NAM binnen twee tot drie jaar uit het huidige hoofdkantoor in Assen. Dat staat in een brief aan informateur Mariette Hamer die is ondertekend door commissaris van de koning Jetta Klijnsma en voorzitter Rikus Jager van de Vereniging Drentse gemeenten.

"Als een nieuw kabinet ervoor kiest een Rijksdienst - zoals een nieuw ministerie van Volkshuisvesting - in Assen te vestigen, betekent dat een geweldige economische impuls voor de regio voor de lange termijn, waarmee ook de pijn van het aanstaande vertrek van het NAM-hoofdkantoor deels opgevangen wordt", zo staat in de brief. "Want juist in onze economisch kwetsbare provincie zijn Rijksbanen van groot belang; daarmee kunnen we kenniswerkers perspectief bieden."

Het is overigens nog niet bekend waar het nieuwe hoofdkantoor van de NAM komt te staan. Een woordvoerder zei begin april tegen RTV Drenthe dat het 'de ambitie is om in Drenthe te blijven'.

Lees ook: