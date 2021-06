Onderzoek naar vermeend zedenmisdrijf bij Vledderveen ligt stil

Op de avond van 6 mei startte de politie een groot onderzoek in de buurt van de Grensweg en de Oostvierdeparten, net over de Friese grens bij Vledderveen. Er zou mogelijk een zedenmisdrijf zijn gepleegd die avond. Meer wilde de politie toen niet kwijt. Een groot aantal opvallende en onopvallende politieauto's kwam naar de plek waar het zou zijn gebeurd.

De Leeuwarder Courant meldde niet veel later dat een Fries meisje het slachtoffer zou zijn en dat de politie op zoek was naar een mannelijke verdachte, maar daarover wil de politie tot op de dag van vandaag niks kwijt.

Geen verdachte aangehouden

"We hebben uitgebreid onderzoek gedaan, zoals een sporenonderzoek en een buurtonderzoek. Ook hebben we uitgebreid met het mogelijke slachtoffer gesproken", zegt Coenen. Ze blijft spreken van een 'mogelijk zedenmisdrijf' en een 'mogelijk slachtoffer', omdat er tot nu toe geen aangifte is gedaan. Ook is er geen verdachte aangehouden. Of er desondanks wel iemand als verdachte is verhoord of in beeld is, wil Coenen niet zeggen.

Het blijft daardoor onduidelijk wat er 6 mei bij het dorp in de gemeente Westerveld is gebeurd. Coenen benadrukt wel dat de politie het onderzoek niet heeft stopgezet. "Op het moment dat er nieuwe aanknopingspunten binnenkomen, gaan wij ermee verder."

