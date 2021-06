Drentse ziekenhuizen schalen coronazorg af en hopen in september weer normaal te draaien

De Treant Zorggroep heeft nu nog tien coronabedden op de verpleegafdeling staan; acht intensive care-bedden voor coronapatiënten en tien coronabedden bij woonzorgcentrum De Horst. 'Ziekenhuis verplaatste zorg', zoals Treant die situatie bij het woonzorgcentrum noemt. Treant gaat terug naar vijf ic-bedden voor mensen met COVID-19.

"Het aantal coronabesmettingen loopt hard terug. Coronapatiënten stromen ook niet meer in van elders, terwijl dit eerder wel het geval was. Ik heb vandaag een grafiekje gezien waarop het aantal coronapatiënten een klein stipje was dat amper was te zien. Als het aantal coronapatiënten zo snel terugloopt kunnen we afschalen naar een paar bedden", zegt bestuursvoorzitter Paula Nelissen.

Langdurig alleen spoedzorg

De ziekenhuizen van Treant, locatie Bethesda in Hoogeveen en locatie Scheper in Emmen, hebben nu ook weer ruimte voor semi-spoedeisende operaties die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om kankeroperaties en hartoperaties. Nelissen wijst erop dat er in de hele covidperiode maar een enkele patiënt die een dergelijke operatie nodig had moest worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

In de zomer draaien de ziekenhuizen van Treant zoals gewoonlijk een zomerprogramma en dat betekent minder operaties dan normaal. "Wij gaan onze medewerkers echt de vakanties geven die gepland staan. Het ziekteverzuim is nog steeds hoog. Het is een zware tijd geweest en daar moeten we aandacht aan besteden. We gunnen ze niet alleen vakantie, het moet gewoon. Ze hebben rust nodig en een vakantie met hun eigen gezin en naasten", aldus Nelissen.

In september verwacht Treant weer te kunnen draaien als voorheen. "Normaal plus inhaalzorg. Dat zijn de minder spoedeisende behandelingen die zijn afgezegd vanwege corona. Maar vlak het leed niet uit dat daarmee gepaard gaat. Hoe we dat gaan doen, weten we nog niet precies. Langere dagen en behandelingen op zaterdag zijn opties die we bekijken", vertelt de topvrouw van Treant.

Coronazorg gehalveerd

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) schaalt het aantal coronabedden op de verpleegafdeling maandag af van acht naar vier. "We komen van zestien, dus dat is een heel mooie teruggang. We zijn blij dat we kunnen afschalen. Het is nog wel een volledig geïsoleerde afdeling met een sluis. Dat houden we zo om de kwaliteit van de zorg te kunnen waarborgen", legt bestuursvoorzitter Paul van der Wijk uit.

Op de afdeling intensive care van het WZA zijn nog drie bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Eerder waren dat er zes. "Dat houden we nog even zo omdat we regionaal proberen de zorg zo goed mogelijk te verdelen", aldus Van der Wijk.

Weer terug naar normaal

Komt er nog een tijd zonder coronabedden? "Of de coronazorg helemaal verdwijnt, weet ik niet", gaat Van der Wijk verder. "Dat hangt ook af van eventuele virusmutaties die opkomen. We hopen rond 1 september weer terug te zijn op normale productiecapaciteit."

De 'normale' zorg komt dus weer op gang. "We hebben nu al ruimte voor kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van een moedervlek of het verhelpen van een verstopte talgklier. Daarvoor kunnen mensen nu al weer terecht bij ons. Momenteel zijn vier operatiekamers in bedrijf en dat aantal gaat naar zes."

Het ziekenhuis is er volgens Van der Wijk de afgelopen maanden redelijk in geslaagd om operaties uit te voeren die binnen zes weken moeten gebeuren. Hij zegt dat het personeel moe is. "Maar de medewerkers zijn blij dat er licht is aan het einde van de tunnel. De vakantie komt eraan, dus de vooruitzichten zijn goed", besluit Van der Wijk.

Minder operatiekamers in Meppel

Het Isala Diaconessenhuis in Meppel heeft geen coronabedden. Wel heeft dit ziekenhuis vanwege corona twee operatiekamers minder in bedrijf. Die worden na de zomer weer in gebruik genomen. Dan begint het ziekenhuis ook met 'inhaalzorg'.

