Roger de Groot geïnstalleerd als nieuwe burgemeester Noordoostpolder

In het gemeentehuis van Emmeloord ontving de 55-jarige bestuurder de burgemeestersketting. In Noord-Flevoland wacht De Groot na De Wolden zijn tweede klus als burgemeester. Voor hij die functie in 2012 in De Wolden kreeg, was hij wethouder in de gemeente Raalte.

Afgelopen zaterdag was de laatste officiële werkdag van De Groot in De Wolden. Hij nam een week eerder al afscheid van de inwoners met een tour door de dorpen. Vanwege de coronamaatregelen was een afscheidsreceptie ook niet mogelijk. Bij zijn afscheidsronde zei hij al ontzettend veel zin te hebben om aan de slag te gaan in Noordoostpolder. "De saamhorigheid onder de inwoners is erg groot. Zij hebben de dorpen in de polder vanaf 1942 gezamenlijk opgebouwd en die pioniersgeest past bij mij."

De Wolden

Met het vertrek van De Groot moet de gemeente De Wolden op zoek naar een nieuwe burgmeester. Die zoektocht is in volle gang en moet voor 2022 tot een nieuwe eerste burger leiden. Tot die tijd is Janny Vlietstra waarnemend burgemeester.

