Cavlan ziet langer bij FC Emmen zitten, ook Gladon en Veendorp positief

FC Emmen en Caner Cavlan lijken af te stevenen op een akkoord over een nieuw contract. De 29-jarige linksback, die vorig zomer terugkeerde na een Oostenrijks avontuur, voert nog steeds gesprekken met de Drentse club. Volgens zijn zaakwaarnemer verlopen deze gesprekken positief en is een langer verblijf absoluut een optie.

Ook Keziah Veendorp en Paul Gladon hebben hun zaakwaarnemer laten weten dat een nieuwe verbintenis bij FC Emmen zeker een optie is. "Het is nog vroeg, maar Emmen is goed voor beide jongens geweest, dus we staan altijd open om te praten over de toekomst.

Jeroen Veldmate

FC Emmen liet eerder al weten graag verder te willen met Nick Bakker. De centrumverdediger laat weten dat hij nog geen beslissing heeft genomen. Mocht hij blijven dan krijgt hij hoogstwaarschijnlijk een oud-teamgenoot naast zich in de defensie, want dat Jeroen Veldmate binnenkort zijn handtekening zal zetten onder een contract in Drenthe lijkt een kwestie van tijd. Volgens de laatste berichten kan alleen de medische keuring nog roet in het eten gooien. Toch is Veldmate zelf nog voorzichtig: "Het is nog afwachten", aldus de ex-captain van Go Ahead Eagles die drie jaar geleden met FC Emmen geschiedenis schreef door te promoveren naar de eredivisie.

Carty, De Vos, Bijl en Ben Moussa

Van de huidige selectie is de langverwachte handtekening van Luciano Carty nog steeds niet gezet en laat Robbert de Vos weten dat hij een langer verblijf bij FC Emmen zeker niet uitsluit. Glenn Bijl zal (bij een goed bod) worden verkocht, terwijl de wensen van Hilal Ben Moussa onbekend zijn (hij was niet bereikbaar).

De 'vertrekkers'

Luca Adzic, Denis Granecny, Felix Wiedwald, Dennis Telgenkamp (stopt), Michael de Leeuw (FC Groningen, Simon Tibbling (Randers FC), Jean Pierre Rhyner, Ferhat Gorgülü, Ricardo van Rhijn, Michael Verrips en Marko Kolar zullen in ieder geval niet terugkeren na de zomer. Of Nikolai Laursen en Didier La Torre volgend na de zomer te zien zijn in de Keuken Kampioen Divisie is nog onduidelijk.

Frei, Peña en Araujo

Kerim Frei, Sergio Peña en Miquel Araujo liggen, volgens bestuursvoorzitter Ronald Lubbers, nog 'gewoon' vast voor komend seizoen. Die laatste twee spelen binnenkort nog WK-kwalificatieduels met Peru en daarna de Copa Sud America. De kans is sterk aanwezig dat beide 'grootverdieners' daarna worden verkocht.

Eerste versterking

FC Emmen presenteerde afgelopen zondag haar eerste versterking van buitenaf. Oussama El Azzouzi tekende op die dag een contract tot de zomer van 2022, met een optie voor een extra seizoen. De middenvelder komt over van FC Groningen.