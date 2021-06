Toren Verkeerspark Assen na ruim dertig jaar weer terug in Gouverneurstuin

Oorspronkelijk stond de toren vanaf 1957 in het allereerste verkeerspark in de Gouverneurstuin. Toen het park verhuisde naar het Asserbos en later naar De Haar, vlak bij het TT Circuit, verhuisde de verkeerstoren mee.

Iconische toren

Het Verkeerspark vlak bij het TT Circuit sloot in 2014 vanwege een gebrek aan bezoekers. Onder meer de trapauto's en de iconische verkeerstoren kregen een plek in pretpark Duinen Zathe in Appelscha, maar de Friezen gebruikten de toren niet.

De gemeente Assen wilde de verkeerstoren graag terug in de Drentse hoofdstad, kocht het en liet de toren opknappen door Machinefabriek Rinsma. Dat was volgens directeur Ronald Zuiderveld van het Asser bedrijf hard nodig. "De toren was in geen beste staat toen die bij ons kwam. Er moest een nieuw dak op, de sokkel moest worden aangepast, alle roest moest eraf en we hebben de toren kindvriendelijk gemaakt", zegt Zuiderveld.

Pups van Mannes

Dat laatste is erg belangrijk, want de verkeerstoren wordt onderdeel van de nieuwe speelroute Pups van Mannes, die door de binnenstad van Assen voert. Ook bijvoorbeeld het toekomstige speelhunebed op het Koopmansplein gaat daar deel van uitmaken. De wanden van de toren zijn wat hoger gemaakt, zodat je er niet uit kunt vallen. Ook zijn alle gaten zijn gedicht.

Maar de toren is niet enkel voor de jeugd in de Gouverneurstuin neergezet. Wethouder Mirjam Pauwels (VVD) van de gemeente Assen hoopt dat veel inwoners van de stad zich bij het zien van de toren de hoogtijdagen van het Verkeerspark herinneren. Pauwels: "Zelf ben ik ook ooit in zo'n trapwagen aan de kant gezet door de politieagent uit de toren. Ik heb heel veel goede herinneringen aan de middagen in het Verkeerspark en denk dat veel ouders en opa's en oma's uit Assen dat ook zullen hebben."

Fotocollage

Om die herinneringen tot leven te wekken, hangt er aan de binnenkant van de toren een collage met oude foto's van de toren en het Verkeerspark. Assenaren konden zelf foto's insturen en dat leverde een hoop mooie plaatjes op. "Er hangen foto's van het begin van het Verkeerspark in de Gouverneurstuin, maar ook veel van De Haar. En zelf hang ik er ook nog tussen als zevenjarige", lacht Pauwels.

