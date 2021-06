Aardbeienteler Hooghalen stapt over op nieuw ras zomerkoninkje

Henk Sturing kweekt al jaren aardbeien maar is nu overgestapt op de Dali-aardbei. "Dat is een vroege aardbei en ook nog eens een hele smaakzame", zegt Sturing. "Het voordeel ten opzichte van andere rassen is dat je hem niet hoeft te bespuiten om hem gezond te houden. De vorm is ook anders. Ze zijn kogelrond en dat plukt ook heel snel. En de smaak is natuurlijk ook prima."

Sturing is afgelopen week begonnen met plukken. Dat duurt vier weken. De hele familie helpt mee. "Daarna gaan we verder met doordragers, de Furore, die kunnen we langer plukken, tot oktober. Ook die wordt niet bespoten."