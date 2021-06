Zeer zeldzame harlekijn bloeit in een Drentse berm

De vrijwilliger stuurde een foto naar Dekker, die nu een glimlach van oor tot oor moet hebben. Zeven jaar geleden introduceerde Dekker de harlekijn in de buurt van het Oude Diep. Het is een verrassing dat de plant nu ook op een andere plek opduikt. "De harlekijn was helemaal uitgestorven in Drenthe. We zien nu de kracht van de natuur: sommige soorten keren terug naar Drenthe. Vorig jaar hebben we ook een harlekijn langs een fietspad bij het Fochteloërveen gezien."

Teruggekeerd

De harlekijn komt van oorsprong in Drenthe voor. Door verdroging en door de veranderende landbouw verdween de soort uit het Drentse landschap. De kleur van de bloemen verschilt en kan donkerpaars tot roze en wit zijn. De plant bloeit van eind april tot in mei en houdt van vochtige, voedselarme grond.

Stengels op satéprikkers

Dekker is een expert op het gebied van deze planten, hij schreef onder meer het boek 'Orchideeën in Noord-Nederland. Parels van onze natuur'. Langs het Oude Diep startte hij zeven jaar geleden met een experiment. "Ik heb een bevriende beheerder van de graslanden op Texel, waar de soort ook staat, gevraagd om een stuk of wat stengeltjes met zaadpeultjes op te sturen. Toen heb ik die stengeltjes op satéprikkers in de grond gezet. Met andere woorden: het was net of die plantjes hier stonden, ze konden afrijpen en het zaad kon zich vanzelf uitstrooien over dit graslandje heen."

Inmiddels staan er een stuk of vijftig te bloeien. "Misschien dat de zuiden/zuidwestenwind de zaden heeft verspreid door Drenthe heen."

Lees ook: