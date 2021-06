85 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In de gemeenten Hoogeveen en Midden-Drenthe ligt het aantal nieuwe besmettingen op twaalf en in de andere negen Drentse gemeenten zijn het er minder dan tien. Er zijn de afgelopen dag geen nieuwe Drentse coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. Nieuwe sterfgevallen zijn er ook niet.

Het aantal besmettingen ligt wel wat hoger dan de afgelopen dagen en ook boven het weekgemiddelde van bijna 75.

Aantal nieuwe besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 02-06-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1406 (+4) 7 20 Assen 3711 (+5) 67 15 Borger-Odoorn 1596 (+6) 32 15 Coevorden 2874 (+6) 57 31 Emmen 9080 (+20) 166 80 Hoogeveen 4537 (+12) 74 41 Meppel 2335 (+6) 34 27 Midden-Drenthe 2040 (+12) 35 30 Noordenveld 1679 (+2) 32 26 Tynaarlo 1520 (+3) 22 24 Westerveld 978 (+4) 16 21 De Wolden 1999 (+5) 31 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

In heel Nederland kwamen er de afgelopen 24 uur 2602 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat zijn er 99 meer dan gisteren. Het RIVM meldt over het hele land gezien twaalf sterfgevallen. Dat aantal schommelt de laatste dagen rond de tien per dag.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt. Het gaat om 1189 coronapatiënten in totaal. Dat zijn er 51 minder dan gisteren. De afgelopen maand zijn meer dan 1400 bedden op corona-afdelingen vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 769 coronapatiënten, 24 minder dan gisteren. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met 27 naar 420.

