Watermonsters bij De Grote Rietplas: frisse duik nemen niet overal even prettig

Met deze temperaturen zijn de strandjes in onze provincie erg in trek. Maar voordat je een frisse duik neemt, moet je wel eerst kijken of dat water wel zo fris is. Met ruim 95 procent is het leeuwendeel van de zwemlocaties in Drenthe schoon. Bijna 89 procent van de locaties krijgt zelfs het predicaat 'uitstekend'.

Zorgenkindje

Het Rietstrand aan de Grote Rietplas is een spaarzame uitzondering. Blauwalg en bacteriën zie je niet in dit water, maar kunnen wel aanwezig zijn. "En die veroorzaken braken, diarree, misselijkheid en je kan er hoofdpijn van krijgen", zegt Leontien van der Molen van Waterschap Vechtstromen. "En je kan er ook rode bultjes van op je huid krijgen."

Om dat te voorkomen laat het waterschap het water bij al hun recreatiestranden met regelmaat testen. Gerwin Uulders staat al in alle vroegte in het water om monsters te nemen. Hij werkt voor het bedrijf Aqualysis, dat wateranalyses doet voor zes waterschappen, waaronder WDODelta en Vechtstromen in Drenthe. "In dit jaargetijde valt het nog mee. Wordt het weer en dus ook het water warmer, dan zie je dat de blauwalg tot bloei komt en dan moeten wij hier wat vaker naartoe."

Overschrijdingen

Het water bij het Rietstrand in Emmen staat er niet goed op. "Voor deze plek is een negatief zwemadvies afgegeven voor het hele badseizoen", aldus Van der Molen. "Dat heeft te maken met de onderzoeken in de afgelopen vier jaar. Toen hebben er paar overschrijdingen plaatsgevonden. Dat betekent dat je ziek kan worden als je op deze plek gaat zwemmen."

De kwaliteit van het water van De Grote Rietplas bij het Rietstrand hoeft op dit moment overigens niet per se slecht te zijn. Het onderzoek is een momentopname en op deze plek is de laatste jaren geïnvesteerd om het zwemwater te verbeteren. Dat moet uiteindelijk zijn vruchten gaan afwerpen.