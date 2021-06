Wegracer Jeffrey Buis verrast met hoogste motorsport-onderscheiding KNMV

Het is hoogste onderscheiding in de Nederlandse motorsportwereld die normaal gesproken jaarlijks wordt uitgereikt door de KNMV aan een Nederlandse motorrijder die zich in een bepaald jaar bijzonder heeft geprofileerd. Als er in een jaar geen motorsporter is die aan alle eisen voldoet, wordt de prijs niet toegekend.

Grote eer

"Buiten dat hij wereldkampioen is geworden, heeft hij nog veel meer gedaan. Jeffrey werkt als vrijwilliger voor Against Cancer. Hij bezorgt zieke kinderen een mooie dag op het circuit. Ook traint hij de jeugd", zegt Veneman. "Ik dacht dat ik gewoon een testdag op Assen had. En als dan dit er allemaal uitkomt is wel mooi. Het is onbeschrijfelijk dat ik dit al heb mogen bereiken in m'n leven. Het is een heel speciaal gevoel en ook een grote eer", reageert Buis.

Streuer, Van den Goorbergh, Herlings

Op de wisselbokaal prijken grote namen uit de motorsport als zijspancoureur Egbert Streuer, wegracer Jurgen van den Goorbergh en motorcrosser Jeffrey Herlings. Omdat Buis volgend jaar de wisselbokaal weer moet inleveren kreeg hij ook een horloge met inscriptie als blijvende herinnering.

Hans de Beaufort?

De prijs is vernoemd naar de Nederlandse motorrijdende verzetsstrijder Hans de Beaufort die in 1942 in Frankrijk werd gefusilleerd door de Duitsers. De Hans de Beaufort-beker werd in 1947 voor het eerst uitgereikt aan Dick Renooy.