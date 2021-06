MHBOS: Radiodier Jurgen Van den Berg haalt herinneringen op bij RTV Drenthe

Voor de laatste keer hebben we het in 'Met het Bord op Schoot' over sportjournalistiek. Ditmaal bespreken we de magie van de radio. Begonnen als piraat in Hoogeveen, is Van den Berg nu de stem die Nederland wekt op Radio 1. Dat doet hij sinds 2015. Daarvoor had hij een scala aan andere werkgevers waaronder dus RTV Drenthe. "Ik ben niet in één hokje te vangen. Ik vind heel veel dingen leuk."

Meerdere gezichten

Van den Berg is inderdaad een man met vele gezichten. Zo presenteerde hij Radio Tour de France en Langs de Lijn, was hij nieuwslezer bij Giel Beelen en presenteerde hij jarenlang op zaterdagochtend het Radio 2-programma Cappuccino. Maar de carrière begon in 1989 in Assen bij RTV Drenthe.

Van den Berg heeft een sleutel bemachtigd van de vitrinekast van de omroep. Daarin vindt hij onder meer stickers met de eerste slogan van Radio Drenthe. "Moet je horen! Dat was onze eerste slogan. Wat grappig, de stickers hadden toen nog een groene achtergrond. Tegenwoordig is de slogan 'Altijd in de buurt'." Gevraagd naar welke spreuk beter is, hoeft hij niet lang na te denken. "Toch 'Altijd in de buurt'. Voor een regionale zender dekt dat wel goed de lading."

Harm Dijkstra

Als van den Berg verder snuffelt in de vitrinekast komt hij een dvd tegen van het cabaret duo Harm & Roelof. "Mijn vader heeft ook nog een tijdje bij RTV Drenthe gewerkt. Daar deed hij een soort sketch en Harm Dijkstra coördineerde dat. Die is volgens mij nu vrij groot bij jullie", merkt Van den Berg op. En wie komt Van den Berg even later tegen: juist ja, Harm Dijkstra. De presentator van Strunen op TV Drenthe.

Ondanks dat Van den Berg al vele jaren in Utrecht woont, speelt Drenthe nog steeds een belangrijke rol. "Als ik met mijn moeder belde, zei mijn vriendin altijd: 'Je kan wel horen dat je met thuis belt'. Dan worden de e's en de a's vanzelf langer. En ook als ik bij Radio 1 met iemand uit Drenthe spreek, vind ik het leuk om er wat Drentse woorden in te gooien. Dus dat ik oorspronkelijk uit de provincie kom, hoor je nog wel."

Mengpaneel

Maar je hoort het niet als Van den Berg in de radiostudio is. Natuurlijk neemt hij nog even een kijkje in de nieuwe radiostudio van RTV Drenthe. En waar je ook komt, het principe van radio blijft altijd hetzelfde: je staat in je eentje achter een mengpaneel. "Dat is ook het mooie van radio dat je dat houtje-touwtje vanuit je zolderradio kan maken. Wat platen, een telefoonlijn, een mengpaneel en je bent er!"