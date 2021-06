Provinciale Staten willen voorlopig geen dwang bij energietransitie

Een oproep aan het kabinet om gemeenten en provincies juridische dwangmiddelen te geven in de energietransitie moet uit de Drentse Regionale Energie Strategie (RES) worden geschrapt. Een amendement van de VVD, CDA, PVDA, PVV en Sterk Lokaal krijgt ruime steun in Provinciale Staten. Alleen GroenLinks, SP, D66 en de Partij voor de Dieren stemden tegen het verwijderen van de oproep.

In de Regionale Energie Strategie die samen met de twaalf Drentse gemeenten, de waterschappen en de provincie is opgesteld, staat een oproep aan het kabinet om met juridische middelen te komen om huishoudens te kunnen dwingen van het gas af te gaan en over te stappen op bijvoorbeeld collectieve warmtesystemen. Maar dwang gaat veel partijen in deze fase nog veel te ver. "We zijn nog bezig met experimenten en er zijn nog veel vragen over de betaalbaarheid. Draagvlak is op dit moment het belangrijkste", aldus VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen.

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra begrijpt de bezwaren. "Het is ook wel een beetje ongelukkig geformuleerd. Dwang is nu niet nodig en dat zou ook te veel een rol kunnen gaan spelen in de lokale discussies. Socialiseren is op dit moment het belangrijkste", aldus de gedeputeerde.

'Inspanningsverplichting'

In de RES is afgesproken dat Drenthe in 2030 3,45 terawattuur stroom opwekt via zonne- en windenergie. Dat is een tiende van wat landelijk in het Klimaatakkoord is afgesproken. Een motie van VVD, CDA en Sterklokaal om te spreken van een 'inspanningsverplichting' en niet van een resultaatverplichting kreeg ook ruime steun.

De PVDA riep op om ervoor te zorgen dat subsidies voor duurzame energie niet alleen terechtkomen bij grote projectontwikkelaars buiten Drenthe. "Nu wordt gekeken wie de meeste energie kan leveren tegen de laagste kosten. Kleinschalige regionale projecten vissen nu vaak achter het net, terwijl die goed zijn voor de werkgelegenheid", aldus PVDA Statenlid Peter Zwiers.

Een motie die de PVDA indiende samen met CDA, VVD en D66 om het kabinet op te roepen meer te kijken naar een goede balans tussen de lusten de lasten haalde het ook.

Verder willen Provinciale Staten dat er meer aandacht komt voor de betaalbaarheid van de energietransitie voor de inwoners van Drenthe. Een motie waarin daartoe werd opgeroepen is eveneens aangenomen.