Schoonmaakbedrijf voor de rechter vanwege fataal bedrijfsongeluk in Coevorden

Justitie verdenkt schoonmaakbedrijf Fonville uit Coevorden van nalatigheid bij schoonmaakwerkzaamheden die Jelle Wachtmeester in februari 2019 namens het bedrijf uitvoerde op het dak van verpakkingsbedrijf Solidus Solutions. De 26-jarige medewerker viel op 21 februari door een lichtkoepel ruim vijf meter naar beneden. Het darttalent uit De Krim overleed bijna twee weken later.

Morgen moet het schoonmaakbedrijf zich verantwoorden voor de rechtbank in Zwolle, omdat het volgens het Openbaar Ministerie (OM) nalatig is geweest in het zorgen voor veilige werkomstandigheden voor zijn medewerkers. Wachtmeester was die ochtend bij Solidus Solutions op het dak bezig met het weghalen van papierpulp in de buurt van lichtkoepels. De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en concludeerde dat Fonville tekortgeschoten is.

Het OM heeft daarom besloten het schoonmaakbedrijf strafrechtelijk te vervolgen. Advocaat Tjalling van der Goot benadrukt dat Fonville niet wordt verdacht van schuld aan de dood van de jonge werknemer, maar van nalatigheid op het gebied van de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor er ongelukken konden gebeuren. "Dit is een groot drama voor alle betrokkenen", zegt de advocaat die het Coevorder schoonmaakbedrijf bijstaat.

Geen goede vangnetten

Volgens het Openbaar Ministerie waren de werkomstandigheden op het dak niet veilig, omdat sprake was van valgevaar en werden - om gevaar te voorkomen - geen goede vangnetten en veiligheidsgordels gebruikt. Ook heeft het bedrijf volgens justitie van tevoren geen goede risico-inventarisatie gemaakt en waren de zogenoemde risicobeperkende maatregelen door Fonville niet goed vastgelegd. Verder stelt het OM dat het bedrijf Wachtmeester en zijn collega's niet goed heeft ingelicht over de risico's die bij het schoonmaakwerk kwamen kijken, zoals bij het schoonmaken van daken met lichtkoepels.

"De algemene zorgplicht van bedrijven voor hun werknemers is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Je moet als werkgever zorgen voor goede, veilige werkomstandigheden. In deze zaak verwijt het OM Fonville dat het onvoldoende zorg heeft gehad voor die veiligheid", vat Van der Goot het samen. "Mijn cliënt betreurt wat er is gebeurd, maar geeft juist aan dat er nooit is bezuinigd op veiligheid. Fonville vindt dit juist heel belangrijk. Het bedrijf stelt dat het altijd op een zorgvuldige manier zijn werknemers instrueert. In deze zaak is sprake van een samenloop van omstandigheden die heeft gemaakt dat dit ongeval is gebeurd."

Wat Van der Goot bedoelt met die samenloop van omstandigheden, wil hij voor de rechtszaak niet verder toelichten. Het Openbaar Ministerie wil van tevoren helemaal niks kwijt over de strafzaak.

'Open eindjes'

Volgens de advocaat van Fonville is het ongeveer een jaar geleden dat het bedrijf te horen kreeg dat het, naar aanleiding van de uitkomsten van het SZW-onderzoek, strafrechtelijk werd vervolgd. Sindsdien heeft het OM nog extra onderzoek verricht. "Maar al het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er nog verschillende open eindjes zijn en dat is vervelend als je op zoek bent naar de waarheid", zegt Van der Goot.

Volgens hem speelt Solidus Solutions ook een rol bij de zaak. "Daar is het ongeluk gebeurd en mag men in principe alleen het dak op als dat bedrijf een vergunning heeft afgegeven. Nu wordt bedrijf A iets verweten wat bij bedrijf B is gebeurd. Dat kan eigenlijk niet." Op de vraag waarom het verpakkingsbedrijf niet ook is vervolgd, wil het Openbaar Ministerie geen antwoord geven.

