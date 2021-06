Vijftig mensen naar openluchttheater: Shakespearetheater is uitzondering

In die dorpen zijn voor het tweede jaar op rij geen voorstellingen in de open lucht. "Vijftig mensen kunnen we misschien nog wel verspreiden, maar dan kan het voor ons niet uit. Daarnaast waren er zoveel onzekerheden en onduidelijke regels, dat we het risico niet wilden lopen om een voorstelling op het laatste moment te moeten cancellen", legt regisseur Elise van der Laan uit van Stichting Openluchtspel Ruinen.

Coronamaatregelen veranderen

Die onzekerheid herkennen ze ook bij het Shakespearetheater Diever. "Op zich zijn de maatregelen wel duidelijk; alleen ze veranderen zo vaak", lacht regisseur Jack Nieborg. Het openluchttheater in Diever lijkt de dans te ontspringen. Het heeft duizend zitplaatsen, waardoor ze in Diever in plaats van vijftig man publiek maar liefst tweehonderdvijftig mensen mogen verwelkomen.

"Dat is natuurlijk mooi, maar voor de try-outs in juni laten we tussen de honderdtachtig en tweehonderd mensen toe", verduidelijkt voorzitter Peter Sloot. "Zo kunnen we iedereen hun plekje toewijzen, zodat we zeker weten dat er anderhalve meter afstand tussen zit. Ze krijgen dus eigenlijk een vip-behandeling."

De gevolgen van de coronamaatregelen zijn duidelijk te zien. Over de welbekende lange houten banken zijn op verschillende plaatsen loopplanken geplaatst, een soort catwalks. "Zo kunnen we het publiek opdelen en tijdens het spel maken we er ook gebruik van", aldus Nieborg.

Over andere boeg

Hoewel in Ruinen het openluchtspel niet doorgaat, hebben ze daar ook niet stil gezeten. Om toch binding te houden met het trouwe publiek nemen de acteurs, geheel coronaproof, een 'sitcom' op. "Het wordt een komisch verhaal over een zalencentrum waar van alles gebeurt. Een drieluik, dat waarschijnlijk aan het einde van de schoolvakantie op social media te zien is."

In Diever kijken ze ondertussen reikhalzend uit naar 22 juni, wanneer het kabinet mogelijk verdere versoepelingen aankondigt. "Dan kunnen we misschien meer publiek krijgen, zodat de achtduizend mensen op de wachtlijst ook een kans krijgen," zegt Nieborg. "Maar méér voorstellingen gaan we niet houden, het moet wel leuk blijven. Hoe dan ook, we zijn allang blij dát we kunnen spelen. Voor duizend man, tweehonderdvijftig of voor één."

