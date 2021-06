Volleybalvrouwen Sudosa-Desto willen terug naar Eredivisie

Het eerste damesteam van Sudosa-Desto uit Assen wil in het seizoen 2022-2023 terugkeren in de Eredivisie. Achter de schermen wordt door een projectteam hard gewerkt om aan de gestelde voorwaarden van Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) te voldoen.

Mark Afman, die zes jaar trainer was van de vrouwenselectie in Assen en nu coördinator is van de toplijn, vindt dat de club er nu klaar voor is. "Achter de schermen zijn we de laatste jaren al bezig geweest om te professionaliseren. We trainen meer, hebben onze krachttraining verbeterd en zijn nu toe aan de volgende stap", reageert Afman.

Eisen

Het eerste damesteam komt nu uit in de Topdivisie. Het kampioenschap daar betekent niet meer dat een club automatisch naar de Eredivisie promoveert. Sterker nog, de club zou als zij-instromer tot de Eredivisie kunnen toetreden. Dat heeft alles te maken met de professionaliseringsslag die de volleybalbond aan het maken is. Zo kijkt de Nevobo of de sporthal op facilitair gebied aan de gestelde eisen voldoet. Verder wordt er naar de sportieve, organisatorische en financiële haalbaarheid gekeken.

"We moeten bijvoorbeeld met een minimale begroting van 75.000 euro werken en minimaal vijftien uur per week trainen. En natuurlijk wordt er gekeken of we een eredivisiewaardig team hebben", legt Afman uit. "En ook zullen we bijvoorbeeld een VIP-ruimte moeten creëren. Dus ik roep alle ondernemers van Assen op om ons te helpen."

Boost voor regio?

Met het toetreden tot de Eredivisie wil Sudosa-Desto een belangrijke rol gaan spelen in de regio. Voor eigen opgeleide talentvolle speelsters is het dan mogelijk om in Assen op topniveau te spelen. "We hebben in het verleden al heel wat speelsters afgeleverd aan de Eredivsie en aan het buitenland. Maar Sudosa heeft zelf eigenlijk alle ingrediënten omop het hoogste niveau te spelen."

Zowel de mannen als de vrouwen van Sudosa speelden in het verleden al meerdere jaren in de Eredivisie. "We kiezen nu voor de vrouwen omdat daar de aanwas het grootst is. We hebben de beste jeugdopleiding van Nederland en hebben binnen de club een hele mooie lijn van teams die elkaar qua niveau opvolgen. Bij de mannen hebben we natuurlijk Lycurgus al als eredivisieploeg in de omgeving en daar werken we goed mee samen", aldus Afman.

Meer belangstelling

Voor komend seizoen hebben zich al drie clubs gemeld om toe te treden tot het hoogste niveau. Sudosa-Desto wil pas volgend jaar naar de Eredvisie. En er heeft zich nóg een club gemeld die belangstelling heeft voor 2022.

Ook zal het Regionaal Trainingscentrum Noord voor de meisjes van Groningen naar Assen verhuizen. De beste volleybalsters uit het Noorden van 14 en 15 jaar zullen straks in Assen gemeenschappelijk trainen.

Zaaltraining?

De vrouwen uit Assen hervatten overigens volgende week de zaaltraining. Vanwege de coronamaatregelen weken de vrouwen noodgedwongen uit naar de voetbalvelden van Achilles 1894.