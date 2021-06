Teststraten zien corona terrein verliezen: 'Niet veel meer te doen'

Het coronavirus is ook afgelopen week weer verder teruggedrongen. Bij de GGD wordt het vaccineren als belangrijkste reden voor dat succes gezien. Tegelijkertijd kiezen steeds meer mensen voor een zelftest als ze geen klachten hebben. Ook sneltesten voor mensen die over de grens in Duitsland werken, zijn niet meer noodzakelijk.

Landelijk neemt de vraag naar testen bij de GGD ook af. Het RIVM becijferde gisteren dat 212.292 mensen zich afgelopen week hebben laten testen bij de GGD. Dat is 11 procent minder dan een week eerder.

'Inspelen op situatie'

Hoewel de eerste paar teststraten in het land deze week zijn gesloten, zullen die van de GGD Drenthe vooralsnog niet dichtgaan. "We houden de situatie natuurlijk goed in de gaten en als het nodig is spelen we daar op in", laat woordvoerder Bart Raaijmakers weten. "Het aantal besmettingen wordt minder, maar op heel korte termijn zullen er geen locaties verdwijnen."

Volgens Raaijmakers gaat het aantal mensen dat zich laat testen bij de GGD Drenthe niet met reuzensprongen omlaag. "Het neemt wel af, maar het is een grillige ontwikkeling. Eergisteren hadden we zelfs opeens relatief veel testen, zonder een duidelijke oorzaak. Verder zien we dat veel kinderen zich laten testen, vooral nu alle scholen weer open mogen."

'Niet veel meer te doen'

Bij de commerciële teststraat in Hoogeveen aan de Griendtsveenweg is het de laatste weken wel zichtbaar minder druk geworden. De drive-through is er in november vorig jaar gekomen op initiatief van de Hoogeveense ondernemer Gert-Jan Kreeft in samenwerking met Velox Labs uit Drachten. "Aanvankelijk hadden we veel mensen die zich wilden laten testen. Maar de laatste tijd hebben we niet veel meer te doen", zegt Kreeft.

Ook vandaag is het rustig in de Hoogeveense teststraat. "Vanochtend hadden we acht mensen. Dat is inmiddels voor onze begrippen veel", vertelt Kreeft. "Toch zijn we al langer open dan ik op voorhand had gedacht. Ik had het idee dat we uiterlijk in januari gingen sluiten, maar we zijn al bijna een half jaar verder en dus nog steeds open." En dat blijft de teststraat ook, ondanks de afgenomen drukte. "De tijden worden wel aangepast", aldus Kreeft. "We zijn nu open van 07.30 uur tot 12.00 uur. En het gaat op afroep."

'Kwam geen hond op af'

Collega Edwin Louissen hield het met zijn teststraat in Meppel wél voor gezien. Dat had een praktische reden: het parkeerterrein aan de Industrieweg was niet langer beschikbaar. De autohandelaar verhuisde met zijn teststraat naar Staphorst, maar dat werd geen succes. "Ze hebben daar veel besmettingen, maar er kwam geen hond op af. Niemand wilde zich laten testen", blikt Louissen terug.

Volgens Kreeft is dat niet helemaal waar. "Er waren wel degelijk mensen uit Staphorst die zich wilden laten testen, maar die kwamen allemaal naar ons in Hoogeveen. Ik heb zelfs iemand gehad die met de trekker naar onze teststraat kwam", lacht hij. "Ze wilden die afstand wel afleggen omdat ze liever niet door dorpsgenoten bij de teststraat in Staphorst werden gezien."

De inmiddels gestopte Louissen vindt dat het de commerciële teststraten door de overheid steeds moeilijker wordt gemaakt. "Het was eerst overzichtelijk, maar er komen meer en meer afspraken met de overheid." Dat beaamt ook Kreeft, die de pilot 'Testen voor toegang' als voorbeeld aanhaalt: "Dan kan het zijn dat je voor een voorstelling in De Tamboer in Hoogeveen verplicht een test moet laten afnemen in Assen. Dat lijkt helemaal nergens op."