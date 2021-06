Oranjekoorts in Emmer wijk Meerveld komt maar langzaam op gang

Hier en daar hebben bewoners de moeite genomen om wat vlaggetjes op te hangen. Maar de gebruikelijke oranje zee die de straten overspoelt, blijft tot nu toe uit. Eén huis springt er echter uit en dat is de woning van Hendrik Hidding. Een zee aan vaantjes, de Nederlandse vlag voor de voordeur en een oranje leeuw op het dak. Zelfs de lantaarnpaal is versierd met voetballint.

Oranje auto

"Maar ik ben nog lang niet klaar, hoor", lacht hij. "Ik neem de hekken en de achtertuin ook nog onder handen. Voor het huis komt verder nog een oranje gespoten auto. Misschien wel twee." De Emmenaar lijkt echter de enige te zijn die in de gebruikelijke overdrive staat met versieringen.

Hoe komt dat? "Er zijn de afgelopen jaren zijn veel nieuwkomers in de wijk gekomen. Ik denk dat het ook te maken heeft met de prestaties van het Nederlands elftal de afgelopen jaren. Het vertrouwen is afgenomen en dan wordt het allemaal wat minder. Ik hoop toch dat meer mensen me volgen."

De volkswijk Meerveld tijdens het WK in 2014. (Rechten: Collectie Hendrik Hidding)

Hidding woont al bijna 22 jaar in de wijk en al die jaren werd de wijk tijdens een EK of WK omgedoopt in een ware oranjebuurt. "Als het weer zo ver is, begint het bij mij altijd te kriebelen."

In 2014 ging hij nog met de pet rond in de wijk en haalde zo 400 euro op voor straatversiering. Dit jaar heeft hij dat niet gedaan. "Het ontbrak me aan tijd. Bovendien maakten we er in het verleden met tien man werk van, dan was het twee weken aanpoten om alles klaar te maken." De verhuizingen brak dat groepje echter grotendeels op.

Voor Hidding drukt het echter de pret niet. "In het verleden vond ik het best lastig als iemand niet meedeed. Dat drukte naar mijn gevoel de sfeer een beetje. Komt ook omdat dat het altijd zo extreem was in mijn straat. Nu kan ik er beter mee omgaan. We leven in een vrij land, iedereen heeft de keuze om aan te haken of niet."

Op vlaggetjesjacht

Links en rechts in de buurt lijkt er bereidheid te zijn ook op de versiertoer te gaan. Een jong stel dat een straat verderop woont, is bekend met de reputatie van het Meerveld als Oranje-bastion. "Maar wij wonen hier nog niet zo lang. In principe willen we wel meedoen, hoor. Maar wie regelt het?"

De achterburen van Hidding gaan ook nog op vlaggetjesjacht. "Er is alleen moeilijk aan te komen", aldus de buurman. Bovendien moet je ze niet te snel willen ophangen vanwege de zon. "Tegen de tijd dat Nederland straks speelt (13 juni, red.) zijn ze geel."

Hidding kijkt al vooruit naar die eerste wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne. De oranjefan volgt de wedstrijd dan met een tv in de tuin. Gezellig met een paar vrienden erbij. Over de uitslag bestaat geen twijfel. "Nederland gaat winnen. Met 3-1."