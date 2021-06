Verdachte beschieting auto in Asser wijk Pittelo blijft vastzitten

De man uit Assen die wordt verdacht van het beschieten van een auto aan de Lekstraat in zijn woonplaats blijft de komende maanden vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen besloten. De man wordt onder meer verdacht van een poging tot moord.

Gisteren was bij de rechtbank de eerste openbare zitting in de zaak over de beschieting in de wijk Pittelo op 20 februari dit jaar. De 28-jarige verdachte zou de zitting via een videoverbinding vanuit de PI Veenhuizen volgen, maar dit bleek niet goed te zijn geregeld. Terwijl de rechtbank, de officier van justitie en zijn advocaat in de rechtszaal zaten te wachten, schitterde de Assenaar door afwezigheid.

Verdachte onvindbaar

Toen de griffier van de rechtbank belde met de gevangenis, bleken medewerkers niks van de zitting te weten. Uit een tweede telefoontje bleek dat ze de verdachte niet konden vinden. De drie rechters wilden hem toch ook zelf spreken, omdat zijn advocaat had gevraagd om hem in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak vrij te laten. Daar wilden ze pas over beslissen als ze hem zelf vragen hadden kunnen stellen.

Dat is vanmiddag alsnog gelukt. De rechtbank vindt het uiteindelijk te vroeg om de man naar huis te laten gaan. Daarvoor moet er eerst een positief advies van de reclassering liggen met daarin voorwaarden waaraan de man zich zou moeten houden. Dat is er op dit moment niet.

Drugsruzie

De beschieting vond volgens het Openbaar Ministerie plaats na een ruzie om drugs. In de auto zat niemand, maar omdat die vlak voor het huis van het slachtoffer stond, is zijn leven volgens het OM wel in gevaar geweest. De 28-jarige verdachte wordt ook verdacht van bedreiging door in een videogesprek met het slachtoffer een vuurwapen op de lens te richten.

De volgende tussentijdse zitting is eind augustus. In oktober wordt de zaak tegen hem en een medeverdachte, die wel vrij is, behandeld.

