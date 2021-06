TikTokhit La Dolce valt in de prijzen met ludieke filmpjes

Het uitreiken van de awards wordt gedaan door The Best Social Media, dat dagelijks de meest bijzondere en creatieve social media content van bedrijven, personen en overige internethelden verzamelt. Toen zij bekendmaakten dat de ijssalon uit Borger in de prijzen was gevallen, werden Van Looijengoed en Blei van alle kanten gefeliciteerd. "Door familie, vrienden, maar ook collega's", somt Van Looijengoed op. "Echt hartstikke tof."

Jongeren bereiken

La Dolce wilde meer jongeren bereiken en kwam daarbij uit bij het sociale medium TikTok, liet de eigenaar van de ijssalon eerder aan RTV Drenthe weten. "Ik had van tevoren nooit verwacht dat het zo zou ontploffen. Toen een gezin uit Friesland eens bij ons in de salon was en ijsjes bestelde, kwam de moeder naar ons toe. Zij vertelde dat hun dochter speciaal hierheen wilde omdat ze zo'n fan is van ons, dat is wel heel bijzonder."

Het winnen van de prijs zorgt er overigens niet voor dat La Dolce krampachtige pogingen gaat ondernemen om nóg grappiger te worden. "Nee hoor, geen zorgen", lacht Van Looijengoed. "Wij gaan gewoon lekker door waar we waren gebleven, want we vinden het leuk zoals het nu gaat. Dat het aanslaat is top en daar zijn we dankbaar voor. Wat op TikTok belangrijk is, is trends volgen. Dat houden wij scherp in de gaten en dat werkt. Zo simpel is het."

'We blijven een ijssalon hè'

Overigens is het alweer een week geleden dat de ijssalon voor het laatst een TikTok-video online zette. Maar dat valt Van Looijengoed en Blei niet kwalijk te nemen, vindt de ondernemer. "We blijven een ijssalon hè, en als het warm weer is, hebben wij het druk. Vandaag was het ook druk, dus even een nieuw filmpje maken zat er helaas niet in. Maar toch kunnen we spreken van een dag om nooit te vergeten."

Eerder maakten wij onderstaande video bij ijssalon La Dolce. Benieuwd naar alle TikTok-filmpjes? Klik dan hier

