Laagvliegende Duitser (21) in de kraag gevat tussen Assen en Gieten

De politie heeft eergisteren een 21-jarige Duitser aangehouden die met dik 200 kilometer per uur over de N33 tussen Assen en Gieten reed. De auto waarin de laagvlieger reed, bleek bovendien te zijn gestolen.

'Onze videosurveillance volgde de auto die met snelheden reed van boven de 200km/u. Een gemiddelde meting kwam uit op 190 km/u waar 100 is toegestaan', aldus de politie op Instagram.

'Hij was al vertrokken met de bus'

Nadat de man was staande gehouden, werd het rijbewijs ingevorderd in verband met de snelheid. Bij het controleren van het kenteken, bleken de platen toe te behoren aan een Honda, terwijl de Duitser in een Mercedes reed.

Nadat de man met de nodige boetes was weggestuurd richting het busstation, wees nader onderzoek in Duitsland uit dat de auto op 12 mei als gestolen was opgegeven. 'De bestuurder, die al was vertrokken met de bus, zal later gehoord gaan worden', aldus de politie.