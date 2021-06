Restauranthouder recht de rug na brand: 'Er komt een nieuw restaurant, dat is zeker'

Lijdzaam moeten toezien hoe een onderneming die je helemaal hebt opgebouwd tot bijna de grond toe afbrandt; Oppewal moest het ondergaan. Hij werd gebeld dat zijn restaurant in lichterlaaie stond, haastte zich naar de Hogeweg in Zuidlaren, maar eenmaal ter plaatse bleek het al een verloren zaak. Oppewal vermoedde al snel brandstichting, wat min of meer bevestigd werd met de aanhouding van het drietal afgelopen maandag.

'Ik wist al wie het waren'

"Ik ben wel blij met de aanhoudingen, al wist ik al wie het waren", verklapt Oppewal. Toch begrijpt hij dat de politie niet over één nacht ijs kon gaan bij het aanwijzen van verdachten. "Die moet eerst gedegen onderzoek doen voordat ze daadwerkelijk iemand kan aanhouden. En dat is goed", zegt hij met enige berusting.

"Ik ben gelukkig verzekerd. En er zal ook weer een nieuw restaurant komen, dat is zeker", gaat de ondernemer verder. Of Oppewal exact hetzelfde restaurantconcept voor ogen heeft als pizzeria en eetcafé De Rooie Kater laat hij in het midden. "Volgende week wordt gekeken hoe groot de schade aan het pand is. Het is erg jammer dat het interieur is verwoest, want ik had er veel oude dingen staan die voor mij onbetaalbaar zijn."

Crowdfundingsactie

Ondertussen is buurtbewoner Klaas Rorije een crowdfundingsactie gestart om de horeca-uitbater erbovenop te helpen. "Eerst geen inkomen door de coronacrisis en nu een brand", motiveert de initiatiefnemer zijn actie, die 75.000 euro in het laatje moet brengen. Oppewal was blij verrast met de geste. "Het is buiten mijn weten om georganiseerd, maar ik hoorde het een dag na de brand en ik vind het mooi dat mensen op die manier meeleven, echt super", zegt hij.

Voordat er een nieuw restaurant staat, is het al 2022, vermoedt Oppewal. "Dat duurt acht maanden tot een jaar", schat hij in. "Binnen is er veel brand- en rookschade, Het plafond en de vloer waren van hout, dus die zullen er ook wel uit moeten en de stank moet eruit", somt hij op. De restauranthouder hoeft zich dan ook niet te vervelen de komende maanden. "Er komt een grote verbouwing aan!"

