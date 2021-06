Vanaf het middaguur onweer verwacht: 'Hoe later het wordt, hoe pittiger'

De vraag is volgens Van der Zwaag niet óf het gaat regenen, maar op welke plek. "Het gaat gewoon gebeuren." Er trekt vochtige lucht de provincie in, dat stijgt op en zo ontstaan de buien.

Middaguur

Het KNMI heeft voor Drenthe tussen 14.00 uur en 22.00 uur code geel afgekondigd. Maar Van der Zwaag denkt dat het al eerder flink tekeer kan gaan. "Vermoedelijk gaat het sneller. In een keer gaan er van die grote donderwolken ontstaan. Dat gebeurt zo rond het middaguur al. Maar hoe later het wordt, hoe pittiger de buien worden."

Op welke plekken het precies gaan regenen, is ook nog voor de weerman een raadsel. "Dat is niet te voorspellen. Het zijn erg plaatselijke buien. De hoogste temperaturen zijn in het oosten en zuiden van Drenthe. De buien hebben de neiging om zich daar te formeren."

De buien kunnen zelfs zó plaatselijk zijn dat het op een bepaalde plek flink tekeer gaat en iets verderop droog blijft. "Vijf kilometer verderop kan men zeggen: 'Ah joh, had je een bui? Hier was het lekker weer'." Dat komt volgens de weerman, doordat de stroming in de lucht zwak is. Daardoor kan er op een bepaalde plek een flinke hoeveelheid water vallen.

Verder is er een kans dat het hard gaat waaien en dat er bij de buien ook hagel zit.

'Dampig en vochtig'

In de loop van de avond verdwijnen de buien. "Dan is alles wat dampig en vochtig", zegt Van der Zwaag. "We krijgen een klamme nacht, met een graad of 14." Dan kunnen er mistbanken ontstaan, die 's ochtends alweer verdwenen zijn.

Morgen blijft het waarschijnlijk droog. "We hebben dan niet te maken met die buien, want we hebben te maken met een andere wind. Er komt een noordelijke wind, vanaf de zee. Dat brengt wat drogere lucht met zich mee." De zon komt wel tevoorschijn en is de maximumtemperatuur zo'n 25 graden.

Het weekend wordt weer natter. "De regenkans wordt op zaterdag hoger. De temperatuur gaat ook iets naar beneden."

Maar Van der Zwaag sluit positief af. "Laat die regen maar vallen, want daarna gaan er weer droge dagen komen.

Lees ook: