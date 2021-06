Ooievaarsnest in Bovensmilde: 'Laatste jong gaat het redden'

Een van de jongen uit het ooievaarsnest in Bovensmilde heeft de eerste maand overleefd. Het jong is nu vijf weken oud.

"Twee jongen zijn al vrij snel doodgegaan en vorige week nog eentje met die kou. Eten is er genoeg maar het is te koud en te nat geweest", aldus beheerder Roelof Bos. "Vorig jaar was er te weinig eten en dit jaar ligt het aan het weer."

Ongewenst bezoek

"Gelukkig is er nog één jongen. Als er geen ongelukken gebeuren, gaan we ervan uit dat dit jong het redt", vertelt Bos. Nog een paar weken en dan laten de ouders het jong alleen op het nest om voedsel te zoeken. Bos: "We hebben wel eens gehad dat een vreemd stel ooievaars op het nest kwam zitten en op de jonge ooievaar pikte. Ik zag het op de beelden en ben er toen snel naartoe gefietst. Het is hopen dat de ouders in de buurt zijn als zoiets gebeurt. Dan verdedigen ze hun nest."

Wijde wereld

Na drie maanden verlaat het jong het ouderlijk nest. Maar eerst krijgt het vlieglessen van de ouders. "Als het bijna zover is, komt het jong een meter vrij van het nest voordat het er weer op terug komt. En dan waagt het de sprong", aldus Bos. "De ouders voeren alleen op het nest. Dus als het jong in het land zit, moet het naar het nest terugvliegen om eten te krijgen."

