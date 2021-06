Volksvermakers in Roden en Peize zijn klaar voor 'het oude normaal'

En waarom ook eigenlijk niet? De organisatoren hebben het geluk dat hun evenementen pas over enige tijd op de planning staan. De Peizer Jaarmarkt staat gepland op 21 augustus, terwijl de Rodermarkt pas achterin september van start gaat.

Gissen

Tel daarbij het dalende aantal besmettingen en de rap aangekondigde versoepelingen op, en je snapt waarom Veurman en Kalfsbeek de pers met een lach te woord staan. Ja, er gaat dit jaar 'gewoon wat gebeuren' in beide dorpen. Maar nee, hoe dat er precies zal uitzien, is nog niet duidelijk.

Waar men in Peize en Roden stellig is over het organiseren van festiviteiten, twijfelt de organisatie van de Feestvierdaagse in Norg. Enkele kilometers verderop weten ze nog niet waar ze aan toe zijn. Kan de vierkamp doorgaan? Mag er een openluchtpodium worden opgebouwd? Het blijft gissen.

Positief

Richard Veurman staat er in ieder geval een stuk relaxter bij dan vorig jaar. Toen was het tot op het laatste moment spannend of de afgeschaalde activiteiten (een kleine kermis en een groot terras met livemuziek) wel doorgang konden vinden in Peize.

"De coronatijd heeft ons in ieder geval iets positiefs gebracht", blikt hij terug. "Voor het eerst organiseerden wij de Zomerfeesten op het evenemententerrein. Het beviel de betrokken horeca en de bezoekers uitstekend."

Richard Veurman, voorzitter van Volksvermaken Peize, voor het evenemententerrein in het dorp. (Rechten: RTV Drenthe / Mathijs Renkema)

Optimisme

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de feesten in Peize nogmaals op het evenemententerrein achter de zo karakteristieke molen zullen plaatsvinden. "We hopen hier weer een kermis te kunnen neerzetten en een jaarmarkt te organiseren. Daarbij denken wij tussen de 60 en 80 kramen te kunnen plaatsen."

In Roden heerst hetzelfde optimisme. Niet in de laatste plaats vanwege de uitspraak van Hugo de Jonge dat het best mogelijk is dat de 1,5-meterregel er per 1 september afgaat. "We gaan sowieso meer doen dan vorig jaar", stelt Lammert Kalfsbeek. "Toen hadden we feitelijk alleen de kermis, want het grote terras ging niet door. Nu hopen we op een warenmarkt en een paardenmarkt. En misschien zelfs nog de Rodermarktparade en de Kortebaandraverijen."

30.000 bezoekers

Waar men in Peize alles op een afgesloten terrein organiseert, is dat in Roden niet het geval. Daar lopen de evenementen dwars door het dorp. Grip krijgen op het aantal bezoekers is dan ook lastig. "Bij de parade konden we meestal 30.000 bezoekers verwachten", zegt Kalfsbeek. "Zowel bij de middag- als bij de avondeditie! Zoveel mensen verwacht ik dit jaar niet, dat kan gewoon niet. Het is bovendien maar de vraag of de bouwgroepen bezig gaan, want momenteel kunnen zij niet veel."

De Jaarbeurs van het Noorden (ook bekend als de NoorderExpo) vindt in Roden wel jaarlijks op een afgesloten terrein plaats. "De verwachting is dat de Jaarbeurs ook iets organiseert", zegt Kalfsbeek. "Dat gerucht gaat althans." Dat zou dan betekenen dat de kermis dit jaar niet (net als vorig jaar) op het afgesloten evenemententerrein in Roden kan worden gehouden.

Het zou toch mooi zijn dat we zonder mondkapje en zonder afstand weer feest kunnen vieren? Eindelijk weer terug naar normaal." Lammert Kalfsbeek, Volksvermaken Roden

Coronaplan

Optimisme of niet, met corona weet je het nooit. Voor Volksvermaken Roden is het gelukkig niet moeilijk om evenementen eventueel af te schalen. "Wij hoeven eerlijk gezegd niet zoveel van tevoren vast te leggen", zegt Kalfsbeek. "Hooguit wat kraampjes van de warenmarkt, maar ook dat kan snel worden afgezegd. De Kortebaandraverijen worden vanuit de bond geregeld. Daar hoeven wij niet veel voor te doen. Mochten de bouwploegen voor de Rodermarktparade besluiten tóch nog te willen bouwen, dan moeten we voor materiaal zorgen."

In Peize loopt Volksvermaken iets meer risico om tegen een financiële tegenvaller aan te lopen. "De artiesten leggen we al vast en zo zijn er nog meer dingen die je nu al moet regelen", zegt Veurman. "Gelukkig kunnen we als vereniging buigen op 1100 betalende leden. Zelfs in coronatijd, waarin we nauwelijks iets organiseerden, zijn we gegroeid. En ook onze sponsoren blijven ons trouw, terwijl zij het zeker niet makkelijk hebben."

Een plan B is er in beide gevallen wel. "We hebben, naast de vergunning aanvraag, ook een coronaplan ingediend", zegt Veurman. Iets vergelijkbaars is er in Roden aan de hand. "We gaan sowieso iets doen", aldus Kalfsbeek.

Eindelijk weer normaal

Hoe dat 'iets doen' er precies uit komt te zien is dus nog de vraag. Veurman hoopt op meer mensen dan vorig jaar in Peize. "Al was het met 600 man heel gezellig hier", grijnst hij.

Kalfsbeek lijkt het allemaal wel goed te zien komen. "Ik ben positief, maar ook realistisch. Het kan zijn dat we moeten afschalen. Maar dat hoop ik toch niet. Het zou toch mooi zijn dat we zonder mondkapje en zonder afstand weer feest kunnen vieren? Eindelijk weer terug naar normaal."